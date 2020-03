Enklere Liv skyldte på koronaviruset, men butikksjefer mener det var en planlagt konkurs

Enklere Livs konkurs var planlagt allerede på starten av året, hevder butikksjefer i kjeden. Ledelsen og eieren avviser påstanden om at de har brukt viruskrisen til å begrunne en planlagt konkurs.

Ellen Marie Time var butikksjef i Enklere Liv på Kilden i Stavanger inntil tirsdag. Foto: Foto: Anders Minge

Tirsdag kom meldingen om at butikkjeden Enklere Liv slår seg konkurs – igjen. De begjærte oppbud også i august 2018.

Denne ukens konkursmelding kom etter en periode med sviktende omsetning og lønnsomhet, ifølge daglig leder Kenneth Baltzersen.

I en pressemelding sendt ut tirsdag begrunner han konkursen med at varetilgangen i de tre første kvartalene etter det forrige konkursoppgjøret ble vanskelig, og at årets dårlige vinter preget salget. Og så kom koronakrisen.

– Det ble laget en plan for restrukturering av selskapene i februar 2020, hvor grossist, nettbutikk og noen butikker skulle fortsette, skrev Baltzersen.

– Dessverre har Covid-19-pandemien satt en stopper for gjennomføringen av planen.

Fikk oppsigelsen i februar

Det er bare halve sannheten, mener butikksjef Ellen Marie Time, som har hatt ansvaret for butikken på kjøpesenteret Kilden i Stavanger.

Hun og andre butikksjefer mistenker at konkursen var planlagt tidligere i år, før korona-krisen - noe kjedens toppsjef og kjedens eier sterkt benekter.

– Over 20 av 39 butikksjefer fikk oppsigelsen i februar (altså før korona stengte ned Norge, red.anm.), og jeg er en av dem, sier Time til E24.

– Først kom det en telefon hvor de begrunnet det med frafall av kunder og synkende salg, og at de var nødt til å si opp en del, oppsummerer hun.

– Deretter kom det skriftlig på mail. Der stod det at vi uavhengig av økonomisk situasjon skulle få full lønn ut oppsigelsen i mai. Vi fikk også skriftlig at vi skulle få en bonus på 20.000 kroner, såkalt «stay on»-bonus. Da var kriteriet at vi hadde lite sykefravær og at vi forebygget svinn.

I 2018 ble Enklere Liv et av de mange ofrene i varehandel-krisen som rammet flere kjeder i handelsnæringen akkurat dette året.

Men butikkjeden fikk nye eiere i oppkjøpsfondet Jotunfjell Partners, som i slutten av januar 2019 annonserte at de begynte arbeidet med å legge ned 25 av kjedens 65 butikker. Kjeden stod da igjen med 39 butikker.

Like før forrige helg fikk altså disse butikksjefene beskjed om at det likevel var stopp - umiddelbart.

– På fredagen som var (fire dager før konkursen, red. anm.) fikk vi en ny telefon. Da var beskjeden at vi skulle pakke ned hele butikken, alt skulle ned i esker og på paller, og vi måtte være ferdig til mandag.

– Ser mørkt ut for bonus

På tirsdag kom det lønnsslipp på mail som vanlig, forteller Time, men så kom det en telefon litt ut på dagen: Et felles telefonmøte for butikksjefene, med beskjed om at kjeden er konkurs.

– Nå ser det jo mørkt ut for bonusen. Det er jo ganske åpenbart at de brukte «stay on»-bonusen for å få butikksjefene til å pakke ned på to helgedager i stedet for å betale noen utenfra til å gjøre det, hevder Time.

– Grunnen til at de bruker «stay on»-bonus, er at det ikke blir del av en sluttpakke. Konkursen var planlagt til tirsdag, dagen før lønningsdag. Så nå står vi uten lønn, sier Time.

E24 har sett skrivet fra ledelsen i Enklere Liv hvor denne bonusen tilbys.

Skrivet som er datert 4. mars redegjør for at sjefene i butikkene som er planlagt avviklet får 20.000 kroner, mot at de står i stillingen ut perioden.

Tirsdag mottok Time oppsigelsen, hvor det fremkommer at hun grunnet opphør av kjeden ikke lenger har arbeid. «Ordinær lønn ble betalt ut til og med den 24.03.2020», heter det i oppsigelsen.

Flere hevder lignende

Men hverken bonus eller månedslønn har kommet, i og med at kjeden gikk konkurs dagen før utbetaling.

– Det har nok vært planlagt lenge, dette scenarioet, sier Time.

– Jeg synes pressemeldingen som ble publisert, og det Baltzersen skrev til oss, viser at han gjemmer seg veldig bak koronakrisen, mens han ikke sier noe om at over halvparten allerede er i oppsigelse eller at de har planer om videre drift.

I en egen Facebook-gruppe for butikksjefene, som E24 har sett skjermbilder fra, er det flere som forteller at de denne uken har blitt kontaktet for jobbintervju i de butikkene som var planlagt å drive videre.

Samtidig sitter flere butikksjefer igjen med inntrykket av at Jotunfjell nå kommer til å kjøpe opp varelageret til sterkt rabatterte priser, viser Facebook-diskusjonene.

– Vi butikksjefene har god dialog oss imellom. Og det jeg synes er litt rart er at Jotunfjell, som eier Enklere Liv, kommer til å kjøpe opp varelageret for en slikk og ingenting, og så skal de drifte videre de butikkene som var planlagt og selge varene der, sier Time.

En annen butikksjef E24 har snakket med, men som ikke vil stå frem med navn i frykt for konsekvenser for videre arbeidsliv, underbygger det Time forteller om prosessen.

Daglig leder: Var ikke penger igjen

Daglig leder Kenneth Baltzersen sier til E24 at konkursen var uunngåelig, og at de aldri ville gjennomført den om planen var å drive videre.

Han avviser alle påstander om at de gjemmer seg bak koronakrisen for å gjennomføre noe som har vært planlagt lenge.

– Det er feil. Det er ingen tvil om at Enklere Liv har hatt en tøff oppstart og periode etter at man kjøpte konkursboet i 2018. For meg var det 70/30 på om vi skulle klare det, sier Baltzersen.

Han bekrefter at kjeden gjennomførte en omstrukturering, og at de bestemte seg for å legge ned mange butikker og heller satse på e-handel.

– For å si det sånn: Det at vi besluttet å legge ned en rekke butikker, var en forferdelig prosess hvor jeg måtte si opp mange mennesker. Jeg hadde ikke gått gjennom den prosessen dersom dette hadde vært planlagt.

De begynte å se på restruktureringen i desember, og gikk i dialog med kjøpesenterne for å få på plass gode avtaler. Prosessen begynte i februar, forteller Baltzersen.

– Det vi rakk å gjøre var å gå i dialog med huseiere, og få en bra avvikling på de lokasjonene. Vi sa opp en rekke mennesker, og sa opp halve kjedekontoret, inkludert meg selv.

– Men det var ikke penger. Det var ikke midler igjen. Her var det masse andre fakturaer som hadde forfalt, det er ikke rammer for å drive videre.

– Butikksjefene hevder at Jotunfjell Partners har tenkt å drifte videre?

– Det vet ikke jeg, jeg skal ikke være med videre. Det er bostyrer nå som sitter ansvarlig for den videre prosessen, sier han. Nå har vi sluppet hånda på styret og det er opp til lønnsgarantifondet og konkursboet.

– Det man tror er jo at konseptet egentlig har livets rett. Men hva som skjer fremover må du ta med Jotunfjell.

Jotunfjell Partners: Prøver å få solgt

Styreleder og grunnlegger Kristoffer Olsen i Jotunfjell Partners avviser på det sterkeste påstanden om at konkursen var planlagt.

– Det er ikke riktig. Vi ønsket å fortsette virksomheten videre i mindre skala, og hadde sagt opp folk allerede, men da koronaviruset kom ble det nå ikke gjennomført, sier Olsen.

Han opplyser at 15 butikker var planlagt for videre drift, men at virusutbruddet og konkursen satte en stopper for det.

Olsen avviser også at Jotunfjell Partners har kjøpt varelageret.

– Vi garanterer for det i banken, og vi har garantert for husleie og en del leverandør-kontrakter. Men nå er det banken som håndterer dette, sier han.

Han legger til at Jotunfjell Partners må prøve å få solgt unna varelageret, og at de i den forbindelse har forhørt seg om muligheten til å selge dette fra noen av butikkene. Her kan noen av butikksjefene ha blitt kontaktet, sier han.

– Jotunfjell Partners har garantert for varelageret hos banken, så vi jobber med å se hva vi kan gjøre med det. Planen er å prøve å få solgt det.

Boet går tilbake til Jotunfjell Partners

Bostyrer Andreas S. Christensen i Kco Advokater bekrefter at boet nå er abandonert, altså oppgitt tilbake til skyldner. Det skjedde fredag.

Det er dermed Jotunfjell Partners som nå sitter på eiendommene og løsøret, som DNB har pant i.

– Vi har forsøkt å selge virksomheten, men det har vi ikke klart. Vi hadde en rekke interessenter på banen, en ingen som har kommet med en tydelig interesse i å videreføre virksomheten med de rundt 40 butikkene.

– Jeg tilbakefører nå rådigheten til selskapet, og så blir det opp til banken og selskapets ledelse hvordan de vil løse dette, sier Christensen.

Han bekrefter at driften i Enklere Liv var nedskalert ved konkursåpningstidspunktet, og gir også ledelsen rett i at butikkomsetningen forsvant brått da koronakrisen kom.

Christensen berømmer samtidig DNB for å ha kommet de ansatte til unnsetning.

– Vi har fått DNB til å forskuttere feriepengene de hadde til gode fra 2019. Alle har fått tilbud om dem, og for noen er jo det en hel månedslønn. Det er ikke vanlig at bankene gjør det, og det synes jeg er positivt, sier bostyreren.