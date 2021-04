Bellona-Hauge mener Equinor-sjefen bør straffeforfølges

Frederic Hauge i Bellona mener konsernsjefen i Equinor er ansvarlig for Melkøya-brannen, og at han bør straffeforfølges.

Brannen i Equinors produksjonsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest har Petroleumstilsynet omtalt som en av de mest alvorlige i norsk petroleumshistorie. Foto: Bjarne Halvorsen / NTB

NTB-Joachim Waade Nessemo

Petroleumstilsynet har funnet alvorlige regelbrudd og gitt selskapet et pålegg etter brannen i petroleumsanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest 28. september.

– Dette er en avsløring av ren kriminell virksomhet, sier Frederic Hauge i Bellona til NTB.

Brannen oppsto i et filter i turbinen. Ifølge granskingen gikk endring av filtrene fra å skje annethvert år til å bli tilstandsbasert. Det siste skiftet var i 2015. Utskifting av filtre ble pekt på som ett av fire forhold som har eller kan ha hatt betydning for at brannen oppsto.

Bellona-leder Frederic Hauge raser mot Equinor etter at Petroleumstilsynet har avdekket alvorlige regelbrudd etter Melkøya-brannen. Foto: Berit Roald / NTB

Ønsker fengselsstraff

På den bakgrunn mener Bellona-lederen at Equinors konsernsjef Anders Opedal bør straffeforfølges.

Opedal var konserndirektør fram til 2016 og hadde oppgaven med å effektivisere selskapet. Hauge hevder at Opedal er «direkte ansvarlig for kostnadskuttene som førte til storulykken».

– Det er åpenbart at politiet må vurdere fengselsstraff i denne saken, og at styret må vurdere konsernsjef Anders Opedals posisjon. Han er nå helt uten troverdighet, slik han har forhåndsprosedert i denne saken, sier Bellona-lederen.

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor ønsker ikke å kommentere Bellonas påstander. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vil ikke kommentere

Opedal har fått forelagt Hauges uttalelser, men ønsker ikke å kommentere dem.

– Vårt klare utgangspunkt for alt forbedringsarbeid er at det ikke skal gå på bekostning av sikkerheten. Vi tar tilbakemeldinger fra Petroleumstilsynet og fra tillitsvalgte på stort alvor, og vi vil bruke dette for å forbedre oss ytterligere og styrke sikkerheten i vår virksomhet, sier Opedal.

Petroleumstilsynet har uttalt at Melkøya-brannen er en av de mest alvorlige i norsk petroleumshistorie.

