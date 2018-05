Fransk minister: Air France henger i en tynn tråd

Selv om staten eier 14,3 prosent av morselskapet Air France-KLM, vil ikke regjeringen tre inn og redde Air France dersom selskapet ikke gjør seg mer konkurransedyktig, hevder finansministeren.

– Air Frances overlevelse henger i en tynn tråd. Jeg oppfordrer alle til å ta ansvar, også besetnings- og bakkepersonell og piloter som ber om uberettigede lønnsøkninger, sier Le Maire.

Advarselen kommer like før de ansatte setter i gang en ny runde med streik mandag morgen. Fredag sa Jean-Marc Janaillac opp sin stilling som administrerende direktør i Air France-KLM etter at de ansatte stemte ned enda et lønnsforslag fra ledelsen.

I april streiket de ansatte i 13 dager, hvilket førte til et økonomisk tap på omkring 2,9 milliarder kroner for selskapet.

Mens de andre europeiske luftfartsgigantene har tilpasset seg konkurransen fra lavprisselskaper, får Air France-KLM kritikk fra flere finansanalytikere som mener selskapet ikke har lyktes med å gjøre seg konkurransedyktige.

Til tross for den kommende streiken, anslår Air France-KLM at de vil være i stand til å gjennomføre 99 prosent av langdistanseturene, 80 prosent av mellomdistanseturene og 87 prosent av de korteste turene denne uken.

Air France ble i 2004 fusjonert med nederlandske KLM, men de to selskapene flyr fremdeles under sine navn.