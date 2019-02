SR-Bank åpner gründerfabrikk i Oslo

Det nye bedriftsfellesskapet i Oslo har 8 ansatte, og bak står SR-Bank gjennom det heleide datterselskapet Finstart Nordic som retter seg inn mot finansbransjen. Se fakta.

– Hvorfor starter SR-Bank dette selskapet, og hvorfor legges virksomheten til Oslo?

– Det er minst to grunner til det, sier styreleder i Finstart Nordic og konserndirektør i SR-Bank, Glenn Sæther.

Utfordrer tradisjonell bankdrift

– Dette skal både være et selskap som setter i gang nye selskap, og spinner ut nye idéer innenfor finansteknolog, både selskap der banken har en eierandel, men også andre selskap der banken ikke er eier. Målet er at ny teknologi skal gjøre det lettere for kunder og brukere av SR-Banks verdikjede. I tillegg settes opp selskap som også kan konkurrere med SR-Bank, sier han.

Sæther bruker ordet disruptiv, som kan defineres som en banebrytende nyskapning som forstyrrer det eksisterende markedet ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell utdatert.

- En måte å bygge kompetanse er å spille på gründer-miljøene, også i Stavanger-regionen, samt ny teknologi og ta denne i bruk. Gjennom denne satsingen får vi overblikk over det som skjer på teknologisiden, sier Sæther.

Samtidig skapes nye selskaper med nye arbeidsplasser innen finansbransjen.

Google, Facebook og Apple, puster de tradisjonelle bankene i nakken, og denne satsingen skal bidra til å møte konkurransen fra de nye aktørene.

– Vi ruster oss nå mot en annerledes fremtid for å møte konkurransen fra nye aktører Store multinasjonale selskap rigger seg nå for spise av de lønnsomme områdene i de tradisjonelle bankene. De utfordrer inntektsgrunnlaget for oss og andre tradisjonelle bankaktører, sa finansdirektør Inge Reinertsen i SR-Bank til Aftenbladet tidligere.

– Dette gjelder fremdeles, sier Glenn Sæther.

– Summen av alle aktører, der også små selskaper inngår, bidrar til konkuransen, sier han.

Derfor ble Oslo valgt

– Vi ønsker å ta en aktiv rolle og styre vår egen fremtid, ikke bare sitte rolig å se hva de store aktørene gjør. Det er viktig for oss å bygge opp kompetanse, og at denne blir værende i landet, sier han.

Små selskap har muligheten til å levere tjenester og utvikle ny teknologi som kan bli viktig for hele banknæringen. Bankene må endre seg for å henge med og ikke bli akterutseilt.

– Hvorfor legges dette bedriftsfelleskapet innenfor teknologsatsingen til banken til Oslo og ikke Stavanger?

– Dette har vært en vanskelig beslutning. Men tilfanget av nye selskap og kompetanse og start-up selskapet er betydelig større i Oslo. Derfor landet vi på å legge bedriftsfellesskapet til hovedstaden. Kontakten både med hovedkontoret til SR-Bank i Bjergsted og gründermiljøene i regionen er tett, sier Glenn Sæther.

SR-Bank har gjennom dette datterselskapet gjort investeringer i 6 ulike teknologiselskaper. I tillegg er man i sluttforhandlinger med ytterligere 2 selskaper som det skal investere i.