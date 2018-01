Sør-Korea innfører nytt system for bitcoinhandel

Nestleder Kim Yong-beom i landets finanskommisjon sier reglene blir innført neste uke. De innebærer blant annet at utlendinger eller personer under 19 år ikke får lov til å kjøpe eller selge bitcoin eller annen digital valuta i Sør-Korea.

For øvrig pålegges landets banker å nekte kundene å åpne kontoer på valutabørser som ikke har et system for å melde fra om mistenkelig handel.

Endringene skal sikre at pengene en investor overfører til en valutabørs kommer fra en bankkonto eid av samme person. På denne måten håper myndighetene å hindre hvitvasking av penger, skatteunndragelser og annen kriminell virksomhet.

Noen av verdens største børser for handel med kryptovaluta har base i Sør-Korea. Regelskjerpelsene kommer etter at myndighetene i landet varslet et forbud mot anonym handel med kryptovaluta og tiltak for å stanse spekulativ handel. Signalene bidro til et kraftig fall i bitcoin-prisen.

LES OGSÅ: