Flere partier krever nye vurderinger av Equinors Melkøya-tall

Politikere fra Rødt til Høyre reagerer på Equinors regnestykke om karbonfangst på Melkøya.

Tidligere klima- og miljøminister fra Venstre, Ola Elvestuen, krever at Equinor gjør et nytt regnestykke for karbonfangst og -lagring på Melkøya.

– Disse tallene fra Equinor finnes ikke troverdig.

Slik beskriver stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) Equinors regnestykke om karbonfangst og -lagring på Melkøya.

Equinor har regnet seg frem til at det vil koste mellom 4500–6000 kroner pr. tonn for å fange CO₂-utslippene fra gassanlegget deres på Melkøya.

Forrige uke skrev E24 at både forskere og leverandører mener oljeselskapet bommer fullstendig.

Talsperson for Equinor, Gisle Ledel Johannessen, sier deres vurderinger er basert på førstehåndskunnskap til LNG-anlegget på Melkøya.

– Vi har jobbet med studier, analyser og prosjektutvikling på Melkøya i mange år. CCS ble valgt bort på grunn av høy kompleksitet, høye kostnader, risiko for overskridelser, arealutfordringer og lang nedstengningstid, sier han.

Svaret er ikke godt nok for flere partier på Stortinget. De krever at det gjøres nye og offentlige utregninger.

Equinor skal kutte utslippene ved sitt gassanlegg på Melkøya. Men hvordan? Spørsmålet skaper stor debatt.

Hemmelige tall

Hvordan Equinor kommer frem til sin konklusjon, er det få som kjenner til. Rapporten de legger til grunn, er ikke offentlig.

– Det er ingen som forstår hvorfor Equinor har så høye kostnader. Og det er heller ikke mulig å forstå, for det er jo ingen som kjenner hvilke tall de har, sier Elvestuen.

– Hvilke priser opererer de med når de mener at anlegget må nedstenges i 7 måneder? Hvilke priser på gassen regner de inn? Det er ingen som har den kunnskapen, sier han.

– Påvirker hele Nord-Norge

Elvestuen mener det ser ut som Equinor holder tilbake informasjon med vilje.

– Det fremstår som om de forsøker å regne seg bort fra et alternativ, for at ingen skal se nærmere på det. Og det går ikke. Dette er en beslutning som påvirker kraftsituasjonen i hele Nord-Norge. Da må vi kreve at den tas på et troverdig beslutningsgrunnlag, sier han.

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken, stemmer i.

– Det er all grunn til å sette spørsmålstegn ved de beregningene Equinor har gjort. Vi må få en skikkelig utredning av CO₂-fangst og -lagring.

Til kritikken svarer Ledel Johannessen i Equinor:

– I tråd med vanlig praksis har vi på vegne av partnerne i Snøhvit levert en plan til myndighetene for å investere i en betydelig oppgradering av Hammerfest LNG. Planen som myndighetene skal ta stilling til er et resultat av mange års prosjektmodning der også CCS har vært vurdert for å kutte utslipp.

Dette er Melkøya-striden Bakgrunnen: Equinors anlegg på Melkøya skal kutte sine klimagassutslipp. Det store spørsmålet er hvordan dette skal skje. Før jul annonserte Equinor at de vil elektrifisere Melkøya med kraft fra land, et prosjekt til 13 milliarder kroner. Derfor er det viktig: Melkøya er et av Norges største punktutslipp. Å kutte utslippene herfra er derfor avgjørende for å nå klimamålene. Samtidig vil gassanlegget bruke like mye strøm som hele Finnmark til sammen dersom det skal elektrifiseres med strøm fra land. Derfor er det aktuelt: I helgen gikk Senterpartiet inn for å stoppe elektrifiseringen av Melkøya. Equinors søknad om å få koble seg på strøm fra land ligger til behandling hos Olje- og energidepartementet. Det er usikkert når den blir klar.

Forurenser må betale

Torsdag skal energi- og miljøkomiteen på Stortinget behandle en rekke forslag knyttet til karbonfangst og -lagring på Melkøya.

Det er særlig tre ting som skal vurderes:

Skal Stortinget kreve CCS på Melkøya?

Skal Stortinget kreve at regjeringen krever en ny kostnadsstudie av CCS?

Skal Stortinget kreve at saken om elektrifisering av Melkøya vurderes i Stortinget?

Sofie Marhaug sitter i komiteen for Rødt. Hun reagerer på at Equinor sier det er for dyrt med CCS. Hun mener de må betale for å kutte egne utslipp.

– Hvis vi elektrifiserer Melkøya med kraft fra land, er det ikke forurenser som betaler. Da er det fellesskapet som betaler i form av nettutbygging med store naturinngrep og i form av at alle mulige næringsaktører får nei til tilknytning på kraftnettet.

Sofie Marhaug fra Rødt vil kjempe mot elektrifisering av Melkøya.

Både SV, Rødt og Venstre mener saken er så viktig at den bør tas opp i Stortinget. Enn så lenge ligger den til vurdering på olje- og energiminister Terje Aaslands bord.

Olje- og energidepartementet har ikke svart på E24s henvendelser.

Sp vil ha nye tall

Spørsmålet om elektrifisering av Melkøya med kraft fra land har skapt stor debatt både mellom og innad i flere partier.

På Senterpartiets landsmøte gikk flertallet inn for å stoppe elektrifiseringen.

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) mener karbonfangst bør utredes før Olje- og energidepartementet tar en endelig beslutning.

Han kan ikke si om han ønsker en ny fullverdig studie eller en oppdatering av tallene fra Equinor. Equinors tall er basert på en studie fra 2008. Men han ønsker mer åpenhet rundt resultatene.

– Vi må ha åpenhet til disse prosessene, så de miljøene som arbeider med dette kan ha mulighet til å gi kvalitetssikrede analyser, og politikerne kan ta gode beslutninger.

Sp vil ikke kreve at Melkøya behandles i Stortinget.

Høyre ber regjeringen vurdere CCS

Også innad i Høyre har det vært diskusjoner om dette spørsmålet. På Høyres landsmøte gikk de inn for elektrifisering av Melkøya. Stortingsrepresentant Ove Trellevik åpner likevel for å se nærmere på karbonfangst og -lagring.

– Jeg ser at enkelte forskere mener at man i dag har enda bedre betingelser for å bygge CCS. Vi har ikke lyst til å utsatt dette prosjektet i mange år, men det kan være grunn til å ta en ekstra runde og se at vi er sikre på hva vi gjør nå.

Høyre foreslår å be regjeringen vurdere om CCS kan være et alternativ til elektrifisering innenfor den tidsrammen som Equinor har lagt til grunn.

Vil ikke bruke egen teknologi

Både Marhaug (R) og Elvestuen (V) reagerer på at Norge og Equinor skal bli «verdensmester» på karbonfangst og -lagring, samtidig som oljenæringen ikke ønsker å ta i bruk teknologien.

Equinor er sentral i arbeidet med å bygge ut mulighetene til å lagre karbon på norsk sokkel. Her fra Northern Lights-prosjektet i Øygarden på Vestlandet.

– Det er et fryktelig dårlig signal å sende ut til verden. At det er så dyrt at på Melkøya er det ikke engang et alternativ som vurderes. Det er jo et elendig signal om norsk kompetanse, sier Elvestuen.

– Det er faktisk ganske hyklersk, sier Marhaug.

– Hvis ikke Equinor har råd og mulighet til å bygge ut CCS, med den krigsprofitten Equinor har nå på grunn av de høye strømprisene i Europa, hvem er det vi skal forvente at vil begynne med CO₂-fangst og -lagring?, spør hun.

– Hvis CCS bare er et luftslott, da må man være ærlig på det. Og det tror jeg egentlig ikke det er. Jeg tror bare at noen er nødt til å ta kostnadene. Og den kostnaden kan Equinor bære, tror jeg, sier Marhaug.