Opec+ kutter produksjonen med to millioner fat per dag

Kuttet, som er det største siden pandemiåret 2020, vil ha effekt fra november.

Oljekartellet Opec og deres samarbeidspartnere har besluttet å kutte oljeproduksjonen med to millioner fat per dag. Det bekrefter Opec onsdag ettermiddag.

Bakgrunnen for kuttet er et forsøk på å begrense et fall i oljeprisen forårsaket av svekkelse i den globale økonomien.

Dette er samtidig det største reduksjonen i produksjon fra Opec+ siden 2020, ifølge Bloomberg.

Kuttet vil sannsynlig vis ha mindre innvirkning på den globale forsyningen enn produksjonsreduksjonen skulle tilsi, ifølge nyhetsbyrået. Flere medlemsland produserer allerede godt over kvotene sine, noe som betyr at de allerede vil være i samsvar med de nye grensene sine uten å måtte redusere produksjonen.

Fakta Fakta om Opec Forkortelsen står for Organization of The Petroleum Exporting Countries og ble opprettet i 1960.

Består av Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia, Venezuela, Libya, De forente arabiske emirater, Algerie, Nigeria, Ecuador, Gabon, Angola, Ekvatorial-Guinea og Kongo.

Har de seneste årene blitt utvidet til Opec+, som består av medlemslandene over og ti andre samarbeidsland. Det inkluderer blant annet Russland.

Opecs mål er å påvirke oljeprisen på en måte som tjener medlemslandenes interesser. Dette handler i praksis om å unngå at prisen faller for lavt, men også å etterstrebe at den, og dermed også medlemslandenes inntekter, svinger minst mulig.

Organisasjonen har en betydelig, om enn minkende, innflytelse på oljemarkedet. Les mer

Et kutt på to millioner fat om dagen vil kreve at kun åtte land trenger å dempe produksjonen og levere rundt 880.000 færre fat per dag, ifølge beregninger Bloomberg har gjort basert på produksjonstall fra september.

Det er ingen store utslag i oljeprisen onsdag ettermiddag.

Ett fat nordsjøolje handles i skrivende stund for rundt 93,5 dollar fatet, en oppgang på rundt 1,96 prosent siden midnatt.

Oljeanalytiker Helge Andre Martinsen i DNB Markets forklarer utviklingen slik:

– Oljeprisen har beveget seg mye i forkant, så det har blitt diskontert inn betydelige kutt de siste dagene. Så markedet har priset inn at det skulle komme, sier han til E24.

– Trår ganske kraftig til

Martinsen sier at DNB Markets er «overrasket over aggressiviteten i kuttene».

– Opec møtes på månedlig basis og sånn sett har de ikke stort hastverk og kunne tatt seg tid til å justere produksjonen gradvis dersom man var bekymret for svakhet i etterspørsel og oljemarkedet, sier Martinsen.

Møtet i Wien onsdag var det første fysiske siden starten av pandemien.

– Etter pandemien gikk man over til elektroniske møter, så det at man da har hatt månedlige møter har gjort at de har vært mer fleksible og ikke trengt å gjøre så mye hver gang. Dette er et avvik i forhold til det, så det overrasket nok markedet litt, sier oljeanalytikeren.

– De trår ganske kraftig til, til tross for at de sannsynligvis skal møtes igjen snart, fortsetter han.

Biden skuffet over avgjørelsen

I en melding fra Det hvit hus onsdag kveld sier USAs president Joe Biden at han er skuffet over at Opec+ velger å kutte i oljeproduksjonen imens verdensøkonomien fremdeles må håndtere de negative innvirkningene av krigen i Ukraina.

I en tid hvor viktigheten av å opprettholde en global energiforsyning er altoverskyggende, vil dagens beslutning ha størst negativ innvirkning på lav- og mellominntektsland som allerede sliter med høye energipriser, heter det i meldingen.

I lys av dagens beslutning vil Biden-administrasjonen forhøre seg med Kongressen om ytterligere verktøy og myndigheter for å redusere Opecs kontroll over energiprisene.

Det hvite hus skriver også at dagens kunngjøring er en påminner om hvorfor det er viktig at USA reduserer avhengigheten sin av utenlandske kilder til fossilt brensel.

Høyt prispress på energi

Ryktene svirret i forkant av møtet om at landene i Opec+ ville kutte produksjonen med så mye som to millioner fat per dag.

Oljeanalytiker i SEB, Bjarne Schieldrop, tror det tilsvarer et reelt kutt i produksjonen på 0,6 millioner fat per dag.

– De vil komme en potensiell resesjon i forkjøpet, istedenfor at lagrene stiger kraftig, også kutter de, sier han.

Oljeprodusentene ønsker å ha lave lagre, fordi det sikrer høyere priser. I dag koster et fat nordsjøolje (Brentspot) 91,3 dollar fatet. Normalprisen ligger ifølge Schieldrop på rundt 70 dollar fatet.

Kuttet i produksjonen vil sannsynligvis føre til høyere priser. I en tid med allerede høyt prispress på energi, og en mulig resesjon i horisonten er det lite populært blant amerikanerne.

– Det er uunngåelig at Saudi-Arabia har en tanke om hva USA har lyst til, og hvordan det blir oppfattet av amerikanske politikere, velgere og politikere. Saudi-Arabia må finne en balansegang mellom hva de har lyst til å gjøre og hva som er lurt å gjøre, sier Schieldrop.

Han poengterer at Saudi-Arabia og Opec+ må ta hensyn til en rekke land. Blant annet Kina og Russland.

– Det er et fryktelig vanskelig farvann å navigere for Saudi-Arabia. Jeg tror de vil sende en kraftfull beskjed til markedet om kutt, men samtidig vil de reelle kuttene ikke være så store, slik at de ikke får USA som fiende.