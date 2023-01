Forbrukerrådet til Flyr-passasjerer: – Forbered dere som planlagt inntil videre

Vær forberedt på innstillinger, se på andre muligheter, men gjør foreløpig alt som normalt. Det sier Forbrukerrådet til de som har billetter med Flyr.

Flyr vurderer andre muligheter etter at finansieringsplanen til selskapet ikke kom i havn. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB-Kenneth Kandolf Haug

– Skal man reise med Flyr, må man følge med på nyhetene, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Flyr fikk ikke hentet inn de 700 millioner kronene i friske midler som styret hadde planlagt. Dermed er flyselskapets fremtid i fare, tross at man har jobbet hardt siden før jul. Selskapet skriver i en pressemelding at mandagens flyginger går som normalt, og at informasjon om flygingene framover kommer så snart som mulig.

Dermed er det ikke umiddelbar grunn til panikk for forbrukerne. Likevel kommer Iversen med følgende anbefaling:

– Hvis du er helt avhengig av å reise, må du faktisk selv vurdere om du skal allerede nå skal se på alternativ transport.

Avhengig av penger i konkursboet

Han forklarer at dersom Flyr går konkurs, vil ikke selskapet ha mulighet til å ordne kostnadsfri ombooking slik forbrukeren har rett på ellers. Da ligger ballen istedenfor hos forbrukeren. Iversen advarer også mot å bestille billetter med Flyr inntil videre, på grunn av usikkerheten.

Om det skulle gå helt galt, har man rett på både pengene tilbake og erstatning for nye flybilletter – men det avhenger av at det finnes penger til deg i konkursboet. Der stiller forbrukere bak pantsikrede kreditorer. De siste årene har de reisende sittet igjen med lite eller ingenting etter Thomas Cook-konkursen og restruktureringen i Norwegian.

Betaler man med kort – enten debetkort eller kredittkort – har man rett på å få billettprisen refundert fra kortutsteder. Iversen anbefaler at man leser Forbrukerrådets side for kortreklamasjon.

Hotell og leiebil

– Men dette er ofte ikke den største summen. Utgifter som hotell, leiebil og så videre kan være vesentlig større, og det er liten sjanse for å få dette tilbake fra et konkursbo, forklarer han.

Iversen sier at det da kan lønne seg å kjøpe ny flybillett, slik at man i det minste kan få reist på ferie og få noe for pengene. Han legger til at reiseforsikring som hovedregel ikke dekker tap på grunn av konkurs, streik, lockout og lignende – noe som mange reisende også opplevde under SAS-streiken sommeren 2022.

De samme rettighetene og begrensningene gjelder for dem som er utenlands og ikke kommer seg hjem ved en eventuell Flyr-konkurs. De må også sikre seg reklamasjon fra kortutsteder, og har den samme risikoen med tanke på utgifter for parkering på flyplassen og lignende.

– Betal med kort, uansett

Mange prøver å bestille fleksible billetter på andre selskap, slik at man har en billett i bakhånd om det skjærer seg for Flyr. Den muligheten stenges imidlertid ofte av de andre selskapene når slike situasjoner oppstår.

Forbrukerrådet har ett generelt råd til alle som skal ut og fly:

– Betal flybilletter med kort, uansett. Det kan være kredittkort, eller det kan være Visa/MasterCard debetkort. Det vil sikre deg litt med tanke på selve flybilletten, sier Iversen.

Man har ingen garderinger for utgiftene på reisemålet, med mindre man bestiller pakketur og er dekket av reisegarantifondet. Da mister man til gjengjeld fleksibilitet med tanke på å planlegge sin egen ferie.