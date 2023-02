Aker Solutions tjente 435 millioner kroner i fjerde kvartal - kraftig oppgang fra året før

Aker Solutions-sjef Kjetel Digre.

Det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeserviceselskapet Aker Solutions har onsdag morgen lagt frem rapporten for fjorårets fjerde kvartal:

Omsetningen var 12,5 milliarder kroner, mot 8,7 milliarder på samme tid året før

Brutto driftsresultat (ebitda) var 999 millioner kroner, mot 593 millioner kroner på samme tid året før

Nettoresultatet landet på 435 millioner kroner, opp fra 63 millioner kroner i samme periode året før. Før skatt steg resultatet til 564 fra 166 millioner kroner.

På forhånd var det ventet at selskapet skulle levere inntekter på 11,75 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Brutto driftsresultat (ebitda) var ventet å komme inn på 827,25 millioner kroner.

Nesten en halv mrd. i utbytte

Aker Solutions venter at inntektene vil stige rundt 15 prosent i 2023 fra 2022.

Styret har foreslått et utbytte på 1 krone per aksje for 2022, tilsvarende i alt 492,2 millioner kroner.

Selskapet melder om en rekordhøy ordrereserve på 97,3 milliarder kroner.

I kvartalet var ordreinntak på 59,3 milliarder kroner.

Rett før jul kunne oljeserviceselskapet melde om rekordhøy ordreinngang etter at Aker BP ga selskapet og dets partnere kontrakter til en rekke prosjekter i Nordsjøen. Aker Solutions varslet da at disse kontraktene ville bidra til en ordreinngang på nærmere 50 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Så sent som tirsdag kunne Aker Solutions også melde at det har inngått avtale med Okea på Draugen-prosjektet. Kontrakten har såkalt «betydelig»-verdi, som Aker Solutions beregner til mellom 2,5 og 4 milliarder kroner.