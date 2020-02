Ølen Betong-gründer ble truet med sannhetsserum

Andre rettsdag i Ølen Betong-saken i Oslo tingrett fikk retten høre om møtet mellom konsernets gründer og det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Murmansk.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ølen Betong-gründeren Atle Berge fortalte tirsdag om møtet det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Murmansk. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– De åpnet en koffert og tok ut en masse sprøyter og sa de skulle gi meg sannhetsserum. Jeg har diabetes og tenkte at jeg kan bruke det. Jeg sa at om jeg får i meg fremmede stoffer, så dør jeg. Da pakket de sammen og etter seks-sju timer ble jeg satt fri, forklarte Atle Berge og beskrev opplevelsen som en blanding av en amerikansk actionfilm og et mareritt.

Mens dette skjedde i mai 2016, arbeidet hans selskap med en stor kontrakt med det russiske konsernet Novatek. To måneder senere ble han utestengt fra Russland og ilagt innreiseforbud i ti år.

– Sommeren 2017 fikk vi beskjed om at det ikke var aktuelt å gå videre med et strategisk samarbeid med en så stor kontrakt, sa 67-åringen da han vitnet i Oslo tingrett tirsdag.

Tapet dette påførte konsernet og utestengelsen fra Russland er anslått til å være rundt 145 millioner kroner av saksøker, som krever erstatning av staten.

Publisert: Publisert: 4. februar 2020 12:40

Les også

Mest lest akkurat nå