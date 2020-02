Solceller på taket? Da kan du få høyere nettleie

Lars Robert Hole og andre boligeiere med solceller på taket, kan bli tvunget til å betale mer i nettleie.

SOLTAK: Lars Robert Hole og familien skiftet ut deler av det gamle skifertaket med solcellepaneler. Nå risikerer hus- og hytteeiere med solceller høyere nettleie. Foto: Paul S. Amundsen (Arkiv)

Atle Andersson

– Et helt feil signal fra myndighetene. De burde heller heie på alle dem som gjør klimariktige valg, sier Lars Robert Hole til Bergens Tidende.

Huseieren i Sørlia på Nesttun er én av stadig flere nordmenn som har investert i klimavennlige, solcellepaneler på hustaket.

Onsdag formiddag presenterer Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) frem forslag til ny struktur for nettleien. De største taperne i forslaget vil være de som har investert i solceller til egenproduksjon av strøm.

En eier av en eldre enebolig med solceller kan få en årlig merkostnad på mer enn 700 kroner med den nye nettleieordningen, ifølge NVEs egne beregninger.

– Veldig rart

– Det virker veldig rart å legge frem et slikt forslag få dager etter at myndighetene presenterte Klimakur 2030 for et grønt skifte i Norge, sier Hole.

Solcellepanelene på hustaket til Hole er på rundt 40 kvadratmeter, og produserer rundt 5000 kWh strøm i året.

Han kjenner ikke detaljene i NVE-forslaget, og vet derfor ennå ikke hvordan det kan slå ut i kroner og øre på familiens strømregning.

– Mer rettferdig

– Det betyr kanskje noen hundrelapper ekstra i nettleie, og det kan vi nok leve med. Men for andre som vurderer å installere solceller kan negative oppslag om høyere regninger kanskje bety at de dropper planene. Det vil jo være uheldig i et klimaperspektiv, sier Hole.

De som har investert i solkraft betaler i dag en god del mindre i nettleie enn andre forbrukere. NVE-direktør Kjetil Lund har argumentert med at mange av solcelle-eierne bruker nettet like mye som alle andre, blant til å selge overskuddsstrøm eller varme opp huset en kald vinterdag.

– Den foreslåtte modellen vil gi en mer rettferdig fordeling mellom kundene, ifølge NVE.

MOTIVASJON: NVE-direktør Kjetil Lund mener omleggingen av nettleien vil gi husholdningene motivasjon til å flytte mer av strømforbruket til tider på døgnet når presset på nettet er minst. Foto: NTB scanpix (Arkiv)

– Strømnett under press

NVE begrunner forslaget med behov for effektiv utnyttelse av et strømnett som er under økende press fra elektrifisering av bilparken, industrien og sokkelen. En bedre utnyttelse vil i sin tur redusere behovet for tunge investeringer i økt kapasitet, noe som kan bidra til å holde nettleien lavest mulig, mener NVE.

– Forslaget vil gi beskjedne endringer for de fleste kunder. Vi foreslår dessuten at endringene blir innført gradvis. Dette vil sikre at kundene får god tid til å omstille seg til ny nettleiestruktur, og å unngå eventuelle brå endringer i nettleien for enkelte kunder, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

Kan bli 754 kroner dyrere

Men den foreslåtte modellen gir noen vinnere og tapere sammenliknet med dagens nettleie:

Har du en eldre enebolig med solceller (10kW) risikerer du en årlig, anslått merkostnad på 754 kroner etter at ordningen er faset inn.

Har du etterisolert en enebolig, kan du få en årlig besparelse på 490 kroner.

Elbil-eiere som lader smart i dag, altså lader i timer når forbruket ellers er lavt, vil kunne få en årlig besparelse på rundt 450 kroner.

Velger du derimot å lade elbilen når annet forbruk er høyt, kan regningen øke med rundt 1500 kroner.

Disse eksemplene er basert på en såkalt abonnert nettleiemodell, der kunder med høyt behov for kapasitet betaler mer enn de med mindre behov.

SMART-LADING: De som lader elbilen smart, det vil si i tider på døgnet når strømforbruket er lavt, vil komme bedre ut med den foreslåtte nettleien, ifølge NVE. Foto: Helge Skodvin (Arkiv)

Flytte forbruket

Nettleien utgjør rundt en tredjedel av strømregningen, i tillegg betaler du avgifter og prisen for selve strømmen. Gjennom nettleien finansierer forbrukerne drift og investeringer i strømnettet.

En av hovedbegrunnelsene for omleggingen er å få ned den såkalte effektbruken, altså hvor mye strøm vi bruker på en gang, for eksempel til hurtiglading av biler.

NVE-direktør Kjetil Lund mener samfunnet kan spare mye ved å flytte forbruket til tider på døgnet når det er mindre forbruk.

– Det kan handle om at gulvvarme kobles ut når vi lager middag på ettermiddagen eller lader elbilen om natten, sier Lund.

– Ingen vits lenger

For flertallet av forbrukerne vil omleggingen av nettleie bare gi små utslag, ifølge NVEs beregninger. Bare ti prosent av kundene vil få endringer på mer enn ti prosent på hele strømregningen, skriver direktoratet.

En rekke organisasjoner, deriblant Norsk Solenergiforening, har allerede varslet kamp mot den foreslåtte omleggingen som nå sendes ut på høring.

«Vi frykter at forbrukerne ikke vil se vitsen eller ta seg råd til å investere når de får så lite igjen», skriver organisasjonene i et felles brev. De mener den foreslåtte nettleie-strukturen også bryter med viktige klimapolitiske målsettinger.

Fakta Forslag om ny nettleie Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE foreslår en omlegging av nettleien for strøm. Formålet er å bidra til en effektiv utnyttelse av strømnettet.

Forslaget gjelder nettleien for forbrukerkunder (husholdninger og fritidsboliger) og næringskunder tilknyttet lavspentnettet.

Den nye nettleien er foreslått innført fra 2022, men skal fases inn i løpet av en femårsperiode.

Reguleringsmyndigheten sender nå forslaget ut på høring. Endringer i regelverket om nettleien skal vedtas av Olje- og energidepartementet.

– Gjør som med elbilene

For Lars Robert Hole på Nesttun går produksjonen fra solcellene med overskudd tre-fire sommermåneder i året. Da sendes strømmen tilbake i nettet, og han får betalt for hver kilowattime.

Hole synes forslaget er et skritt i feil retning.

– Det bør være gode insentiver for å få folk til å ta i bruk klimavennlig teknologi. Lave avgifter på elbiler har gitt økt etterspørsel og i sin tur lavere priser på kjøretøyene. Myndighetene bør velge samme strategi for å øke bruken av solceller, fremfor å sende ut signaler om at det ikke vil lønne seg å ta i bruk teknologien, sier Hole.

