Lenge til internasjonal luftfart blir som før korona

Den internasjonale luftfartsnæringen vil bruke lengre tid på å nå gamle høyder enn tidligere antatt. Nå snakker bransjen om normale tilstander først i 2024.

Det kan ta fire år før internasjonal luftfart blir som før koronapandemien. Foto: AP / NTB scanpix

Luftfartsnæringen vil bruke lengre tid enn antatt på å komme seg, melder IATA.

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA hadde vurdert situasjonen slik at trafikken i 2023 ville være på nivå med perioden før koronapandemien.

Men det krevende arbeidet med å demme opp for smitten og de stadige tilbakefallene gjør at IATA nå forskyver dette med et år.

Knapt merkbar

– Industrien ser en bedring i forhold til nullpunktet i april, da nesten alt var stengt og innstilt, men den dårlig nyheten er at framgangen så vidt er merkbar, sa IATAs sjeføkonom Brian Pearce under en videobrief med pressen tirsdag.

Pearce sa at den økende tilliten til framgang som preger næringslivet i Europa, Kina og USA, ikke gjenspeiler seg i det som skjer i luftfarten.

Trafikken globalt i juni var 86,5 prosent lavere enn samme måned i fjor. For april var fallet 94,1 prosent, målt i antall passasjerkilometer.

Svekket etterspørsel

I tillegg til stadig nye regionale koronautbrudd blir hele reiselivsbransjen globalt svekket av lavere etterspørsel. Mange etterlever oppfordringen om bare å foreta nødvendige reiser.

I næringslivet er det også mindre reising, både på grunn av svekket økonomi hos mange bedrifter, men også fordi stadig flere erfarer at mange møter kan holdes via videolink.

Fortsatt er det restriksjoner på internasjonale reiser mellom en rekke land – noe som naturlig nok også påvirker luftfarten på en svært direkte måte.

I juni var dekningsprosenten i snitt over hele verden på 62,9 prosent på innenlandsruter, godt under det nivået der flyselskapene tjener penger. På internasjonale flygninger var dekningsprosenten bare 38,9 prosent.