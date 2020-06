Italiensk turisme på knærne

Ingen turister kommer ennå til Italia, der blant annet en folketom Piazza del Duomo i Firenze venter. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB scanpix

Ingen kommer ennå til Italia, til tross for at landet åpnet for turisme 3. juni. Frykt for korona, innstilte flygninger og advarende reiseråd er grunnen.