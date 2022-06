Sykkelstjernen har investert i ti år: Nå har han verdier for flere titalls millioner

Alexander Kristoff vant første etappe i Tour de France 2020 og fikk dermed æren av å kjøre i den gule ledertrøya på den andre etappen.

For ti år siden fattet Alexander Kristoff interesse for aksjer, fond og eiendom. Siden har sykkelstjernen bygget seg opp til å ha verdier for flere titalls millioner kroner. Og én ting er han i hvert fall helt sikker på.

