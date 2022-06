Småbruket er så falleferdig at man må ha hjelm for å gå inn, men nå er det solgt for 7 millioner

Hovedhuset på det nedlagte småbruket i Bjørnafjorden er innvendig så falleferdig at det var lagt ut hjelmer til dem som ville gå inn.

På visningen ble potensielle kjøpere advart om å gå inn huset. – Jeg er svært glad for at kommunen tar over denne eiendommen, sier selgeren Odin Leirvåg fra Stavanger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden