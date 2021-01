200.000 nordmenn utsatt for svindelanrop fra Nord-Korea

Det ble onsdag registrert rundt 200.000 svindelanrop fra Nord-Korea rettet mot norske mobilabonnenter. – Svindelanrop er et økende problem, sier Telenor.

Onsdag denne uken ble rundt 200.000 nordmenn oppringt av telefonnumre fra Nord-Korea. Dette var trolig et målrettet angrep mot nordmenn, ifølge Telenor. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

– Til tross for at vi stanser enormt mye, er det fortsatt mange som utsettes for svindel. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier mobildirektør Ric Brown i Telenor Norge til VG.

Svindelen foregår ved at man mottar et anrop, som raskt blir lagt på. Hvis man så ringer tilbake begynner taksameteret å gå.

– Men det som skjedde på onsdag var spesielt. Når så mange anrop kommer samtidig indikerer det et målrettet angrep på nordmenn. Det er alvorlig og vil bli politianmeldt, sier Thorbjørn Busch, som er senior sikkerhetsrådgiver i Telenor Norge.

Selskapets tall viser at drøyt 200.000 abonnenter ble oppringt onsdag. Over 8.000 ringte opp igjen til det ukjente nummeret. Vanligvis er det rundt sju eller åtte prosent som ringer opp igjen, ifølge Telenor.

– I dette tilfellet er antallet lavere, så det er tydelig at nordmenn har blitt mer oppmerksomme på svindelanrop. Mange er likevel for høflige og naive når de besvarer ukjente anrop, påpeker Busch.