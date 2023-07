Therese Johaug tjente 17 millioner kroner i fjor

Selskapet til den tidligere langrennsstjernen leverte sitt beste millionår i 2022.

Therese Johaug, her i forbindelse med lanseringen av boken «Hele historien» i fjor høst.

Kopier lenke

Kopier lenke

Therese Johaug har innkassert millioner både i og utenfor langrennssporet.

I 2022, året hun la opp som idrettsutøver, tjente Johaug 17 millioner kroner gjennom det heleide investeringsselskapet Setra as.

Det fremgår i Johaug-selskapets ferske årsregnskap.

Rekordår

Fasiten er den sterkeste selskapet har levert siden oppstarten i 2014, og er opp fra et årsresultat på 3,5 millioner kroner i 2021.

Salgsinntektene til selskapet økte til i overkant av 5,5 millioner kroner i fjor, mot 3,8 millioner året før. Driftsresultatet kom inn rett under på 5,5 millioner, opp fra 2,5 millioner i 2021.

Det som virkelig trekker overskuddet opp er finansinntektene. Finansresultatet endte på 12,6 millioner kroner for Johaugs selskap i 2022, en kraftig økning fra snaue to millioner i 2021.

Egenkapitalen i selskapet er nå bokført til 57 millioner kroner. I regnskapet fremgår det blant annet at Johaug ved årsskiftet hadde 12 millioner kroner i rentefond.

Tok ut null utbytte

Gjennom Setra as eier Johaug 49 prosent av Lillesetra as, samt en mindre aksjepost i Voss Holdco. Sistnevnte står bak Active Brands, og eier de resterende 51 prosentene av Lillesetra.

Setra as mottok nær 2,7 millioner i utbytte fra Lillesetra as i 2022. Johaug tok ikke ut utbytte fra Setra as, ifølge regnskapet.

Johaug lanserte i 2012 merkevaren Johaug, som designer og utvikler sportsklær for kvinner. Fra 2015 ble merket innlemmet under Active Brands, som også eier andre sportsmerkevarer som Dæhlie, Kari Traa og Sweet Protection.

Therese Johaug la opp som aktiv langrennsløper etter sesongen 2021/2022. Siden har hun blant annet vært langrennsekspert for NRK og gitt ut bok. I vår fikk hun og forloveden Nils Jakob Hoff sitt første barn.