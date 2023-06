Havvind-enighet om Sørlige Nordsjø II

Regjeringspartiene er blitt enige med SV, MDG og KrF om havvindsatsingen på Sørlige Nordsjø II. De kaller inn til pressekonferanse fredag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har de siste ukene måttet forsvare havvindsatsingen. Her i Haugesund hvor Norges første havturbin ble satt opp i 2009.

Pressekonferansen finner sted i vandrehallen på Stortinget klokken 9 fredag, opplyser regjeringspartiene Ap og Sp til NTB.

Debatten har rast om den norske havvindsatsingen de siste ukene etter at det ble klart at kostnadene ville bli betydelig høyere enn det regjeringen tidligere har anslått.

Høyre trakk seg denne uken fra forhandlingene om havvindsatsingen fordi de mener behovet for statlige subsidier har gått for langt.

Sørlige Nordsjø II er Norges første, store havvindprosjekt.

Økte støttetaket onsdag

Regjeringen har tidligere foreslått et tak på 15 milliarder kroner i statsstøtte for bunnfast havvind i området Sørlige Nordsjø 2. Onsdag kveld kom nyheten om at rammen sprekker med 8 milliarder kroner.

Dermed jekkes taket på støttebeløpet opp til 23 milliarder kroner.

Flere partier er bekymret for kostnadene, og mener at regningen for statsstøtten til havvind er for høy.

– Jeg er ingen ekspert, men det kommer til å bli dyrere, sier Alfred Bjørlo i Venstre.