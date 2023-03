Aker-sjef Øyvind Eriksen tjente 31,8 millioner kroner i 2022

Det fremkommer at Akers rapport over toppsjefenes lønn i 2022.

Øyvind Eriksen økte lønnen til 31,8 millioner kroner i fjor.

I fjor tjente Aker-sjef Øyvind Eriksen 31,8 millioner kroner. Det viser en rapport fra selskapet.

Til sammenligning tjente han 30,5 millioner kroner året før.

Fastlønnen utgjør 18 millioner kroner, og variabel godtgjørelse er på 13,4 millioner kroner. I tillegg kommer andre goder.

Kjell Inge Røkke er styreleder og største eier i Aker. Ved utgangen av 2022 eide han 68,2 prosent av konsernet gjennom sitt investeringsselskap TRG Holding.

Aker-styret foreslår at Røkke får en godtgjørelse på 670.000 kroner for sitt styreverv.

9,9 mill. i lønn

Aker-konsernet eier blant annet oljeselskapet Aker BP, det grønne investeringsselskapet Aker Horizons og Aker Solutions. Over halvparten av Akers investeringer er relatert til olje og gass.

Kjell Inge Røkkes eldste sønn, Kristian Røkke, er sjef i Aker Horizons. I 2022 fikk han utbetalt 9,9 millioner kroner i lønn. Året før mottok han 5,6 millioner kroner i lønn.

Fallende verdier

Røkke-konsernets verdier falt mot slutten av året i fjor.

Den verdijusterte egenkapitalen endte på 66,9 milliarder kroner i fjerde kvartal. Dette er nettoverdien til selskapet, og regnes ut ved å ta eiendelene og trekke fra totale forpliktelser.

Verdiene falt fra 69 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, skriver selskapet. Justert for utbytte var verdinedgangen på 1,5 prosent.

Eriksen sa da til E24 at 2022 var et turbulent år for Aker.

– 2022 har bekreftet at strategien og porteføljen er riktig for Aker, og at den gir et utgangspunkt for å bygge aksjonærverdier og gode virksomheter i årene fremover, sa Eriksen.

Flyttet fra Norge

I september 2022 annonserte Kjell Inge Røkke, gjennom et brev til aksjonærene, at han hadde flyttet til Sveits.

«Et krevende valg er tatt. Jeg har flyttet fra Asker til Lugano i Sveits. Min kapital skal fortsatt arbeide i

Norge. Familieselskapet TRG og børsnoterte Aker fortsetter som før med norsk forankring for kunnskapsdrevet industriutvikling med verden som marked.», skrev Røkke i brevet.

Røkke har bostedsadresse på luksus- og leilighetshotellet Resort Collina d’Oro i Lugano.