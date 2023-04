Svakere fra Norsk Hydro

Lavere priser bidrar til at Norsk Hydro leverer svakere tall i årets første kvartal enn på samme tid i fjor.

Dette bildet er fra Norsk Hydros anlegg på Karmøy.

Hydro leverer et justert brutto driftsresultat på 7,53 milliarder kroner for første kvartal, fra 11,17 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

På forhånd var det ventet justert ebitda på 7,32 milliarder kroner, ifølge gjennomsnittet av estimatene til 14 analytikere som Hydro selv har oppgitt på sine nettsider.

Dette justerte tallet er aluminiumsprodusentens foretrukne nøkkeltall i kvartalsrapporten. Selskapet justerer bort støy og engangseffekter fra dette tallet for å gi et bilde av den underliggende utviklingen i selskapet.

– Hydro leverer gode økonomiske resultater og gjennomfører våre strategiske målsettinger, til tross for ustabile markedsforhold og svakere etterspørsel, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim i en melding.

Dette er noen av nøkkeltallene i rapporten:

Omsetningen ble på 48,53 milliarder kroner i første kvartal. Omsetningen var ventet på 46,02 milliarder kroner, ifølge estimatene Hydro selv har oppgitt.

Resultat før skatt ble på 2,02 milliarder kroner i kvartalet, ned fra 8,42 milliarder kroner i samme kvartal i fjor

Hydros resultat etter skatt og minoriteter ble på 1,27 milliarder kroner i første kvartal, ned fra 5,74 milliarder kroner ett år tidligere.

Fallende priser

Hydros kvartalsresultater toppet seg i første og andre kvartal i fjor, etter kraftig oppgang i prisene på råvarer som aluminium.

I mars i fjor nærmet aluminiumsprisen seg 4.000 dollar tonnet. Utpå høsten falt prisene til like over 2.000 dollar tonnet, og siden har de ligget relativt flatt.

Hydro oppnådde i snitt en pris på 2.291 dollar per tonn for aluminiumet selskapet solgte i første kvartal i år, ned fra 2.662 dollar tonnet i samme kvartal i fjor.

Selskapets produksjon av aluminium falt til 499.000 tonn i årets første kvartal, fra 540.000 tonn i samme kvartal i fjor.

Hydro har forhåndssolgt 69 prosent av produksjonen sin for andre kvartal til en pris på 2.287 dollar per tonn.

Selskapet venter å nå sitt mål om 8,4 milliarder kroner i samlede forbedringer innen utgangen av året.

De ulike delene av Hydro: Slik var justert brutto driftsresultat (ebitda) i Hydros ulike deler i første kvartal 2023 (første kvartal 2022 i parentes): Bauxite & Alumina: 437 mill. kroner (1,27 mrd. kroner)

Aluminium Metal: 3,97 mrd. kroner (4,77 mrd. kroner)

Metal Markets: 669 mill. kroner (525 mill. kroner)

Extrusions: 2,22 mrd. kroner (2,33 mrd. kroner)

Energy: 726 mill. kroner (2,24 mrd. kroner)

Andre: minus 501 mill. kroner (35 mill. kroner)

Glencore inn i Alunorte

Hydro meldte denne uken at råvarekjempen Glencore kjøper 30 prosent av selskapets brasilianske aluminaraffineri Alunorte, som er verdens største.

– Salgsutbyttet fra transaksjonen vil brukes til strategisk vekst og utdeling til aksjonærene, sier Aasheim.

Hydro la torsdag inn et økt bud på Alumetal, som verdsetter det polske selskapet til 4,14 milliarder kroner. EU-kommisjonen har tidligere varslet at transaksjonen granskes fordi Hydro med kjøpet vil sluke en sentral konkurrent, og EU ønsker konkurranse i markedet for aluminiumsprodukter.

Hydro varslet i august nedstenging av produksjon ved et anlegg i Slovakia grunnet høye strømpriser. I september stengte selskapet ned deler av produksjonen på norske Husnes og Karmøy etter svakere etterspørsel.