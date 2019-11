Forbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen

I undersøkelsen er 1.000 bruktbilkjøpere spurt om sine erfaringer. 77 prosent av kvinnene fornøyd med kjøpet av bruktbil, mens 73 prosent av mennene oppgir det samme.

– Så la dama kjøpe bil neste gang, lyder oppfordringen fra Forbrukerrådet.

Ett av funnene i undersøkelsen er at kvinner opptrer mer rasjonelt enn menn når de handler bruktbil. Kun to av ti kvinner kjøper bil uten tilstandsrapport, mens fire av ti menn gjør det samme.

Kvinner er flinkere til å sørge for kjøpekontrakt. Kun 6 prosent av kvinnene sier at de har droppet kjøpekontrakt, mens hele 11 prosent av mennene dropper kontrakt.

Kvinner kjøper også noe nyere biler med kortere kjørelengde. Den gjennomsnittlige bilen kjøpt av en kvinne er 7,3 år, mot 8,4 år for menn. Kjørelengden er 93.000 kilometer for biler kjøpt av kvinner, mot 105.000 kilometer for menn.

– Uansett kjønn kan det lønne seg å gå gjennom Forbrukerrådets sjekkliste for kjøp av bruktbil før man slår til, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.