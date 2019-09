Kvinne dømt for å ha kjørt elbilen sin tom for strøm

Hendelsen førte til at bilene bak elbilen måtte bråbremse bak, og én bil kjørte inn i en annen som følge av den plutselige stansen, skriver Budstikka.

Ifølge politiet måtte flere andre biler gjøre brå unnamanøvre for å unngå å kollidere. Sjåføren av elbilen ble fratatt førerkortet på stedet, men hun nektet å betale forelegget. Dermed endte saken opp i retten.

Kvinnen hevdet i retten at bråstoppet skyldtes en teknisk feil. Hun mente det var 25 prosent strøm igjen og at elbilen ikke ga noe forvarsel før den plutselig sloknet. Kvinnens forklaring ble avvist av retten.

– Retten mener å kunne se helt bort fra tiltaltes forklaring om at hun ikke fikk noe forvarsel før bilen var helt tom for strøm. To politibetjenter har forklart at alle varsellamper viste at fremdriftsbatteriet var tomt. De blinket på bilens dashbord, skriver tingrettsdommer Bente Løvik Ulven.

– Hun tok enten en bevisst risiko ved å fortsette hjemover, eller hun manglet kunnskap om bilens instrumenter og varsellamper, heter det videre i dommen.

Kvinnen måtte også betale 3.000 kroner i sakskostnader, noe som betyr at kvinnen totalt må ut med 15.000 kroner.