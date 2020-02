Sunde byr på Gresvig-boet

Sunde-familien har lagt inn et foreløpig bud på det konkursrammede sportskonsernet Gresvig.

Olav Nils Sunde og familieselskapet O N Sunde har lagt inn bud på Gresvigs konkursbo, ifølge DN. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Det melder Dagens Næringsliv , som også erfarer at budet skal inneholde flere forbehold.

Familieselskapet O N Sunde har vært på eiersiden i Gresvig i en årrekke og har de siste tre årene skutt inn over én milliard kroner i selskapet.

2.200 ansatte berørt

Olav Nils Sunde, som også er styreleder i Gresvig Retail Group, kunngjorde konkursen forrige uke. Sunde begrunnet avgjørelsen med at det var behov for en grunnleggende endring av konsernets samlede kostnader.

Gresvig driver sportskjedene G-sport/GMax og Intersport. Det dreier seg om 95 egeneide butikker med mer enn 2.200 ansatte og en omsetning i 2019 på 3,2 milliarder kroner.

Gjennom konkurs er det mulig å legge ned de mest ulønnsomme av de egeneide butikkene.

Flere aktører kan være interessert

Helt siden konkursmeldingen kom er det blitt spekulert på om Sunde-familien kunne være interessert i å legge inn bud på boet. Familieselskapet er sammen med DNB største panthaver.

Andre aktører, som XXL og Sports Outlet, har ikke utelukket interesse for varelageret, butikker og et samlet konkursbo.

En avtale som sikrer normal drift, kom raskt på plass etter konkursbegjæringen, og alle ansettelsesforhold videreføres inntil videre. Bobestyrer Håvard Wiker i Ro Sommernes advokatfirma opplyste i forrige uke at det arbeides for å legge grunnlag for permanent videre drift.

