Morris-eier går konkurs etter langvarig krise

I fire måneder forsøkte ledelsen i kriserammede Venue Retail Group å redde selskapet. Salgsnedgang på grunn av coronaviruset ble spikeren i kista.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Illustrasjonsfoto fra en av butikkene til Morris. Foto: Steinar Rostad Breivik // E24

Martin Hagh Høgseth

Ola Alsberg

Det svenske selskapet Venue Retail Group har begjært seg konkurs i Stockholm tingrett. Det melder selskapet i en melding mandag ettermiddag, skriver E24.

Selskapet eier den norske koffert- og veskekjeden Morris, som har rundt 40 butikker i Norge.

Tilbake i november så selskapet seg nødt til å søke «företagsrekonstruktion» i Sverige for å forsøke å redde selskapet.

Svenske selskaper som har økonomiske problemer kan søke företagsrekonstruksjon i stedet for å gå konkurs, i de tilfeller hvor det er mulig at de kan overleve. Dette kan enklest sammenlignes med det som i noen land kalles konkursbeskyttelse.

Forrige uke meldte selskapet at det var i alvorlig krise og måtte vurdere alle muligheter.

«Tross at selskapet har gjort en rekke kostnadsbesparelser og salgsdrivende tiltak innenfor rammen for rekonstruksjonen kan det nå konstateres at dette ikke strekker til», skriver selskapet.

Årsaken til den konkursen er at coronaviruset har ført til kraftig salgssvikt i løpet av den siste tiden. Ifølge selskapet er nedgangen på 70–80 prosent, noe som gjør at selskapet er insolvent.

Det opplyses ikke hva som vil skje med butikkene i tiden fremover som følge av konkursen.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med både Morris og Venue Retail Group uten å lykkes.