– Streiken kan koste 520 millioner kroner dagen

Det er ingen løsning i sikte i oljestreiken. Ti olje- og gassinstallasjoner kan være stengt før uken er over.

Oljestreiken kan vise seg å bli kostbar for både Equinor og Norge.

Jonas Vikingstad Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det er et veldig godt oppgjør. Det er ingen annen arbeidstakergruppe i landet som får 32.200 kroner i lønnstillegg i år, forteller kommunikasjonsleder i Norsk olje og gass, Kolbjørn Andreassen til Aftenbladet tirsdag morgen.

I natt kom nyheten om at arbeidstakerorganisasjonen Lederne har tatt ut 74 medlemmer i streik. Som følge av dette stenges oljefeltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst ned, alle med Equinor som operatør.

Organisasjonene SAFE og Industri Energi takket ja til tilbudet fra arbeidsgiversiden, og har derfor ikke tatt ut sine medlemmer til streik.

Lederne avviste altså tilbudet.

– Dette er forferdelig synd. Dette rokker ved troverdigheten og renommeet vår som en trygg leverandør av gass, hevder Andreassen

– De siste årene har europeiske land stått i kø og bedt oss innstendig om å øke gassproduksjonen, legger han til.

Tap: 521 millioner per dag

Forbundsleder i Lederne Audun Arne Ingvartsen er ikke veldig imponert over Andreassens argumentasjon.

– Jeg vet at de argumenterer slik. Det får de stå inne for, sier han.

Og legger til:

– Equinor sitter med skyhøye inntekter, og da synes jeg at de bør huske på de ansatte som sørger for inntektene.

Som følge av tirsdagens nedstenginger vil bare én prosent av Norges gasseksport rammes.

Allerede fra i morgen har Lederne varslet en ytterligere opptrapping. Da går 117 av organisasjonens medlemmer på feltene Heidrun, Aasta Hansteen og Kristin ut i streik. Alle tre feltene må følgelig stenges ned. I tillegg vil undervannsinstallasjonen Tyrihans stenges ned.

– Men med opptrappingen som er ventet i morgen vil det bety at 13 prosent av Norges gasseksport stenges ned.

– Det representerer et daglig tap for staten på 521 millioner kroner per dag, forteller Andreassen.

Forbundsleder i Lederne Audun Arne Ingvartsen tror ikke det blir noen forhandlinger tirsdag.

Ingvartsen forteller at det ikke er et mål å straffe landets gasseksport.

– Nei, det er ikke en villet taktikk, men streik er konsekvensen av en konflikt. Vi må ta ut medlemmer der vi har dem. Det å påvirke produksjonen er målet for å myke opp arbeidsgiver.

– Jeg synes det er leit at det påvirker eksporten av gass til Europa. Men dette vet jo arbeidsgiversiden allerede. Det er jo ikke vårt ansvar å gi leveranser til Europa, det er arbeidsgiversiden, hevder han.

– Equinor kjipest i klassen

Norsk olje og gass melder om vanskelige forhandlinger og en dialog som er fullstendig brutt.

– Utfordringen er at vi ikke helt vet hva Lederne krever. De forteller at de har en løsning, men forhandlingen fra vår side er avsluttet.

– I tillegg vet ikke Lederne hva lønnsoppgjøret faktisk ender med, fordi det gjenstår enda lokale forhandlinger. Ofte er det jo slik at man får bedre tillegg i lokale oppgjør enn de sentrale, avslutter han.

Ved en utvidelse av streiken i morgen vil det bety at fire nye installasjoner stenges.

Forbundslederen forteller at bakgrunnen for streiken er en reallønnsnedgang, som har pågått i mange år.

– Arbeidsgiversiden kunne vist større vilje, forteller han til Aftenbladet.

Han har heller ikke mye tro på gode lokale forhandlinger.

– Det har vist seg å være minimalt. Equinor er de kjipeste i klassen, som vil si at de så vidt gir noe mer enn det sentrale oppgjøret. Det betyr reallønnsnedgang i flere år på rad, sier han.

333.000 fat olje

Han tror ikke på noen løsning tirsdag, men forteller at han gjerne går i møte med Norsk olje og gass, om de inviterer.

Ola Morten Aanestad i Equinor, forteller om store konsekvenser.

– Samlet produksjon på installasjonene som ble stengt ned i natt er omtrent 89.000 fat oljeekvivalenter per dag, hvorav 27.000 av dem er gass, forteller han.

Om streiken utvides fra i morgen, som Lederne har meldt vil det føre til enda større produksjonsfall.

– Samlet produksjon av de fire nedstengningene er omtrent 333.000 fat oljeekvivalenter per dag, hvorav 264.000 av dem er gass. Dette er mye, fastslår Aanestad.

– I tillegg er det varslet en ytterligere utvidelse av streiken fra 9. juli, med plassfratredelser på Sleipner, Gullfaks A og Gullfaks C. Konsekvensene av dette har vi enda ikke svar på, legger han til.