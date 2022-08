ONS: Hva skjer i Vågen? Hvem kommer? Og kan du delta på det som er en av verdens største møte­plasser for energi­bransjen?

ONS er en forkortelse for Offshore Northern Seas, og er en av verdens største møteplasser for den internasjonale energibransjen. ONS, som arrangeres av stiftelsen ONS, avholdes i august annethvert år i Stavanger. I år arrangeres ONS fra mandag 29. august til torsdag 1. september. Tidligere Stavanger-ordfører, Leif Johan Sevland, er administrerende direktør i ONS. Det har han vært siden 2012. Det er ventet over 60.000 deltakere fra over 100 nasjoner. Antall speakere, som skal si noe i regi av ONS, er rundt 1000. Temaet i år er «Trust.»

På dagtid er det messeområdet rundt Forum på Tjensvoll som gjelder. Her vil all aktivitet fordele seg på elleve haller. Åpningstidene mandag til onsdag er 09.30 – 17.30, mens det torsdag vil være åpent fra fra 09.30 til 15.00. På kveldstid er det i Vågen i Stavanger sentrum det skjer. Her vil arrangementene starte klokken 17.00 og vare fram til midnatt.