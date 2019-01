Nå åpner denne nordiske meglergiganten kontor i Stavanger

– Vi ser at Stavanger-markedet er i ferd med å våkne til liv, etter noen turbulente år, sier administrerende direktør i Newsec AS Jon Harry Dahlberg Årstad.

1. mars åpner den nordiske meglergiganten kontor i Hinna Park i Stavanger. Newsec Stavanger skal drives av Kristian Ur og Jarle Holmen. Med en samlet erfaring på rundt 30 år, kjenner de to det lokale eiendomsmarkedet godt.

– Vi har over noe tid bistått klienter i Rogaland. Med et lokalt team vil vi være ytterligere rustet for vekst på Vestlandet, sier styreleder Per Hjort.

– Vi skal bidra med vår lokale og regionale forankring, og et sterkt nettverk. Samtidig er det gledelig at Newsec gir tydelige signaler om at det skal satses på Stavanger-kontoret. Vi håper derfor at vi allerede inneværende år kan ønske nye kollegaer velkommen, sier Kristian Ur.

– Spennende region

Newsec ble grunnlagt i 1994, og er i dag et partnereid selskap med nærmere 2000 ansatte fordelt på sju land i Norden og Baltikum. 300 av dem jobber i Norge. De forvalter årlig for rundt 370 milliarder kroner og signerer årlig leiekontrakter på rundt 500.000 kvadratmeter. Newsec er med i BNP Paribas Real Estate Alliance, og er eid av Stronghold invest.

– Det er en spennende region, og vår internasjonale forankring med erfarne, lokale meglere tror vi vil kunne være en god oppskrift å tilby tjenester markedet etterspør, sier administrerende direktør Årstad i en pressemelding.