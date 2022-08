Støre om strøm­krisen til TV2: – Ser på ord­ninger for nærings­livet

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til TV2 at regjeringen ser på mulige strømstøtteordninger for næringslivet.

Statsminister Jonas Gahr Støre på Statsministerens kontor i slutten av juli.

Støre satt mandag i et digitalt møte sammen med blant andre olje- og energiminister Terje Aasland, der temaet var strømkrisen.

Støre forteller til TV2 tirsdag at de har full aktivitet for å løse problematikken og at hovedfokuset blir å fylle opp vannmagasinene.

Han forteller at det nå blir aktuelt med målrettede tiltak rettet mot bedrifter og industri.

– Vi ser på ordninger for de delene av næringslivet som nå har særlig behov, sier Støre til kanalen.

Regjeringen ser blant annet på en ordning med strømstøtte for næringslivet, og at blant annet dette kan bli aktuelt fremover.

– Vi har ikke kontroll på regnværet, på krig i Europa, men nå setter vi inn tiltak hvor vi prioriterer å fylle vannmagasinene og å gi strømstøtte til husholdninger, sier Støre til kanalen.