Jørgen ble oppsagt i konkurs, men nå er jobben akkurat den samme

Jørgen Mathisen er fortsatt prosjektleder for tre leilighetsbygg i Lervig Brygge. Firmaet gikk konkurs, men jobben hans er akkurat den samme.

Plutselig sto Jørgen Mathisen (38) uten jobb, firmaet var konkurs. Men nesten like plutselig er han prosjektleder for de to byggeprosjektene på Lervig Brygge. Akkurat som før.

Publisert: Publisert: Nå nettopp