Første røde varmevarsel i Storbritannia noensinne

For første gang har Storbritannias meteorologiske byrå utstedt en rød advarsel for eksepsjonell varme.

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det er spådd 40 grader flere steder i Storbritannia neste uke. Sjefmeteorolog Paul Gundersen sier det sannsynligvis er snakk om «eksepsjonelle, kanskje rekordhøye temperaturer».

Det er 50 prosent risiko for at det blir temperaturer som topper 40 grader mandag og tirsdag for deler av sentrale, nordlige, østlige og sørøstlige England. Det er også 80 prosent risiko for at landets tidligere rekord på 38,7 grader fra 2019 overskrides, sier Met Office.

Ifølge værinstituttet blir det utstedt rødt varsel når det er svært sannsynlig at det vil være fare for liv og helse, med betydelige forstyrrelser i ferdsel, energiforsyning og muligens omfattende skader på eiendom og infrastruktur.