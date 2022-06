Jonas (27) fikk bolighjelp av foreldrene

Bankene opplever at stadig flere førstegangskjøpere trenger hjelp av foreldre for å komme inn på boligmarkedet. – Det er kjempefint å bidra, sier mamma Torunn Bjerke Møller (55), som hjalp sønnen med boligkjøpet.

INNSPURT: Jonas Bjerke Møller (27) og moren Torun Bjerke Møller (55) er i innspurten med oppussingen av leiligheten i Gråbeinkvartalet på Grünerløkka.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det gikk i boks til slutt, sier Jonas Bjerke Møller (27).

I februar kjøpte 27-åringen og samboeren Christina Mathiassen-Hafstad (25) den drøyt 50 kvadratmeter store leiligheten i Gråbeinkvartalet på Grünerløkka for 4,8 millioner kroner. Snart er han ferdig med å pusse opp leiligheten og klar til å flytte inn.

Uten økonomisk hjelp fra Møllers foreldre kunne paret sett langt etter en leilighet på over 50 kvadratmeter med balkong, nytt kjøkken og bad – liggende midt i Oslo.

– Vi har vært veldig heldige. Skulle vi begrenset oss til lånebeløpet måtte vi lett utenfor byen eller gått vesentlig ned i standard og størrelse, sier han.

ARV: Torun Bjerke Møller arvet selv et hus etter sine besteforeldre da hun var i midten av 20-årene. Nå har hun og ektemannen gitt sønnen Jonas forskudd på arv, og hjulpet ham inn på boligmarkedet.

Fikk forskudd på arv

Møller er utdannet psykolog, og har det siste året vært i fast jobb. Både han og samboeren har spart opp en del egenkapital gjennom BSU (Boligsparing for unge), men ikke nok til å få innvilget lånet de trengte.

Boligdrømmen gikk først i oppfyllelse da Møllers foreldre kunne gi ham forskudd på arv.

– Det er kjempefint å ha muligheten til å bidra. Å sitte og betale husleie til noen andre i år etter år er tross alt ganske meningsløst, sier moren Torun Bjerke Møller (55), som også hjelper til med oppussingen av leiligheten.

Stadig flere unge er avhengig av hjelp fra foreldrene for å komme seg inn på boligmarkedet, ifølge Randi Marjamaa, som er leder for personmarkedet i Nordea.

– Vi ser en økende tendens til at foreldre må hjelpe til for at barna skal ha mulighet til å kjøpe sin første bolig. Dette er særlig nødvendig for mange unge som ønsker å komme inn i boligmarkedet i Oslo, sier hun.

MØBELSNEKKER: Mamma Torunn Bjerke Møller er utdannet møbelsnekker, og var ikke vanskelig å be da sønnen trengte hjelp til å pusse opp leiligheten.

Nordea: – Ikke skremt

Boligprisene var overraskende sterke i mai, og har det siste året steget 6,4 prosent, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. I Oslo har prisene nær doblet seg de siste ti årene.

Oppgangen kommer til tross for at Norges Bank har hevet renten tre ganger til 0,75 prosent, og varslet ytterligere hevinger hvert kvartal fremover.

Randi Marjamaa i Nordea forteller om svært stor pågang av kunder som ønsker finansieringsbevis i hele 2022.

– Nå ser vi at flere kunder realiserer kjøp, og at det høyere rentenivået foreløpig ikke har skremt de som lenge har ønsket å kjøpe ny bolig, sier hun.

De siste tallene fra SSB viser at gjeldsveksten nå har begynt å dempe seg litt blant husholdningene.

Jonas Bjerke Møller sier han og samboeren har lagt inn en økonomisk buffer, som gjør at de skal tåle at renten stiger til mellom 3 og 4 prosent.

– For oss har det vært helt avgjørende å ikke låne over evne, sier han.

FORELDREHJELP: Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea, forteller at stadig flere unge må få hjelp fra foreldre for å komme inn på boligmarkedet.

Les også Influencer flytter fra Oslo: – Prisene er helt elleville

UNDER SNITTET: – Jeg tror det var en grei pris til å være Oslo, sier Jonas Møller Bjerke om leilighetskjøpet. Statistikken gir 27-åringen rett – summen på 4,8 millioner tilsvarer en kvadratmeterpris som ligger 8.000 kroner under snittet på Grünerløkka i 1. kvartal 2022, ifølge boligprisstatistikken til Eiendom Norge.

Foreldre må hjelpe

Nordea opplever også stor pågang fra førstegangskjøpere som ønsker lån til bolig.

– Men vi ser at terskelen nå er blitt høyere for unge å komme inn i boligmarkedet, fordi kraftig vekst i boligprisene de siste par årene har gjort at oppsparte penger ofte ikke dekker den nødvendige egenkapitalen på 15 prosent av kjøpesum, sier Marjamaa.

Jonas Bjerke Møller forteller at han kjenner flere som har kjøpt bolig i Oslo med hjelp «hjemmefra» – enten ved at foreldrene har stilt som kausjonister eller gitt forskudd på arv.

– Også kjenner jeg andre som ikke har hatt denne muligheten, og dermed ikke har kunnet kjøpe bolig. Flere av dem har solide inntekter og kunne fint betjent et lån tilsvarende det jeg har fått, sier han.

Moren nikker. Hun mener egenkapitalkravet er vel strengt.

– Jeg skjønner at bankene må ha sikkerhet, men dagens krav bidrar til å skape et klasseskille. I tillegg til at det blir utrolig vanskelig for å unge mennesker å kjøpe sin første bolig, sier hun.

Vibeke Hansen Lewin er kommunikasjonsdirektør i DNB.

– Vanskeligere å spare til egenkapital

DNB har hyret inn Norstat for å gjøre en undersøkelse blant unge mellom 18 og 28 år. Et av funnene var at fire av ti i denne gruppen kjenner på en forventning om å komme inn i boligmarkedet, og presset øker desto eldre man blir.

– Hver dag møter vi unge som står på trappene til voksenlivet, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB.

– Annenhver unge voksne har planer om å kjøpe sin første bolig i løpet av de neste to til tre årene. For mange blir boligdrømmen en drøm i møte med kraftig prisvekst på boliger og høye kapitalkrav, særlig i pressområdene. I tillegg gjør prisøkning ellers i samfunnet det vanskeligere å spare til egenkapital. Vi ser at det har blitt mer vanlig å få hjelp av foreldre til å komme inn på boligmarkedet.

Hun legger til:

– Vår erfaring er at veldig mange skulle ønske de visste mer før de flyttet hjemmefra, og mange er urolige for at de ikke skal komme inn i boligmarkedet. Selv om mange opplever å ha full kontroll, er det også mange med lav selvtillit som rett og slett ikke vet hvordan de skal oppnå boligdrømmen.