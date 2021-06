Pilot mistet livet i helikopterulykke i Telemark

Piloten omkom da et helikopter fløy inn i en høyspentlinje og styrtet ved Lannerheia på E18 i Porsgrunn i Telemark sent torsdag kveld. Det bekrefter politiet.

Et helikopter fløy sent torsdag kveld inn i en høyspentlinje og styrtet ved Lannerheia i Porsgrunn i Telemark. Det var kraftig regnvær da ulykken skjedde. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.56. Halvannen time senere bekrefter politiet at én person omkom i ulykken. Piloten var alene i helikopteret som ble liggende i veikanten etter at det falt i bakken.

– Piloten var en mann, og hans nærmeste pårørende er varslet. Vi er helt sikre på at han var alene på denne flyturen, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han sier helikopteret er sivilt og at flyturen ikke var jobbrelatert. Politiet har ikke fått informasjon om helikoptertypen.

– Det som er klart er at helikopteret fløy inn i høyspentlinjen, sier han.

Et vitne forteller om elendig vær med kraftig regn, lyn og torden da ulykken skjedde.

– Helikopteret skiftet retning flere ganger før det endte i et voldsomt lysglimt, forteller et øyenvitne til NRK.

Havarikommisjonen på plass

Direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon for transport opplyste rundt midnatt til NTB at de samler inn informasjon i saken og setter sammen et team som skal dra til Telemark for å granske åstedet.

Nødetatene var framme på ulykkesstedet ved 23.30-tiden. Politiet forteller at avdelingsdirektør Kåre Halvorsen for luftfart i Statens Havarikommisjon (SHK) har hytte i området og han var på plass allerede klokken 1.15.

Hendelsesforløpet skal etterforskes av Havarikommisjonen og politiets teknikere.

Helikopteret gikk i bakken rundt to kilometer nord for Telemarksporten.

E18 gjenåpnet

E18 ble like før klokken 4 fredag morgen delvis åpnet i redusert hastighet i begge retninger forbi ulykkesstedet. Politiet opplyser at veien trolig blir stengt på nytt når vraket skal fjernes fra stedet. De tar sikte på at dette skal skje rundt klokken 6.

Etter styrten ble en høyspentledning liggende over både E18 og fylkesvei 3260 og det ble langt køer i begge retninger ved ulykkesstedet. Bilister ble bedt om å kjøre om via fylkesvei 32, Skien, Siljan og Larvik.