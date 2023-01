Åpner for å begrense strøm­eksporten: – Nødvendig med sterkere kontroll

Regjeringen åpner for å begrense strømeksporten i perioder med lite vann i magasinene. – Det er nødvendig med sterkere kontroll, sier statsministeren.

Saken oppdateres.

Det kommer frem på en pressekonferanse fredag morgen.

Der deltar statsminister Jonas Gahr Støre, olje- og energiminister Terje Aasland og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

For å unngå at vannmagasinene tappes for mye ned i fremtiden har regjeringen lovet en ordning for å bremse strømeksporten i perioder med lav vannstand.

Fredag foreslår regjeringen tiltak som åpner for at kraftbransjen pålegges å holde igjen på vannet og at eksporten kan begrenses, men bare i perioder med stor kraftmangel.

– Vi skal holde igjen mer vann i magasinene ved utsikter til knapphet, sier Støre på pressekonferansen.

Denne styringsmekanismen skal innføres i god tid før neste vinter, opplyser regjeringen. Den bygger på at sterkere virkemidler skal innføres trinn for trinn hvis forsyningssituasjonen tilsier det.

Kan gripe inn i eksporten

Ifølge en pressemelding foreslår regjeringen disse grepene:

kraftbransjen skal få lovfestet ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten

energimyndighetene skal kunne gripe inn i bransjens disponering av vannmagasinene når det er fare for energimangel

det skal bli gjort tydelig at myndighetene kan begrense flyten på utenlandskablene av hensyn til forsyningssikkerheten hvis det er reell fare for knapphet på energi

rapporteringsordningen for kraftbransjen som ble innført i fjor skal formaliseres

kraftbransjen skal lage strategier for å ivareta forsyningssikkerheten, og myndighetene skal kunne føre tilsyn og ilegge sanksjoner

Det å begrense eksporten er et kraftig virkemiddel, og skal kun brukes når det er reell fare for energimangel, påpeker olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Det blir en adgang for energimyndighetene til å gripe inn i magasindisponeringen i situasjoner der det er reell fare for knapphet på strøm, og det er tydelig at produsentens risikovurdering avviker klart fra energimyndighetens, sier Aasland.

– I ytterste konsekvens kan det fastsettes begrensninger på utenlandsforbindelsene. Dette er et kraftig virkemiddel som kun vurderes som aktuelt hvis det er reell fare for rasjonering av norske husholdninger og/eller bedrifter, sier olje- og energiministeren.

– Vårt mål er at vi alltid skal ha nok vann i vannmagasinene, sier Støre.

– At vi ikke skal komme i en situasjon hvor vi må rasjonere, stenge ned, sier han.

Dyr strøm siden 2021

Strømprisene i det sørlige Norge har vært svært høye etter at Russland begynte å holde igjen på gassleveransene til Europa fra sommeren 2021.

Norge eksporterte mye kraft i 2021, og vannmagasinene ble tappet mye ned. I fjor måtte regjeringen be produsentene om å holde igjen på vannet av hensyn til forsyningssikkerheten gjennom vinteren.

– Et svært ustabilt marked med høye priser og store svingninger traff også Norge, sier Støre.

Han peker på at Europa har tatt grep for å sikre at gasslagrene er tilstrekkelig fylt opp før vinteren. På samme måte er det mulig å holde igjen på vannet for å sikre nok vann i norske vannmagasiner før vinteren, påpeker statsministeren.

– Det er nødvendig med sterkere kontroll, sier statsministeren.

EØS-avtalen åpner for å begrense eksport av hensyn til forsyningssikkerheten, men ikke for å få ned strømprisen, opplyste RME til regjeringen i fjor. RME er en myndighet tilknyttet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Mange har advart Norge mot å eksportere for mye strøm og tappe vannmagasinene. Blant annet gikk leder Frode Alfheim i fagforeningen Industri Energi høsten 2021 ut i E24 og advarte mot å eksportere for mye.

Bekymringer i nabolandene

Selskapene Fingrid, Energinet og Svenska kraftnät driver kraftnettene i Finland, Danmark og Sverige. De har bedt Norge om å ikke bremse strømeksporten.

«Vi ber den norske regjeringen om å revurdere situasjonen og ikke innføre eksportrestriksjoner på kraftkablene», skrev de tre nettoperatørene i en pressemelding i fjor høst.

De tre aktørene viste forståelse for Norges behov for å sikre forsyningen.

«Samtidig er vi dypt bekymret over at den foreslåtte kapasitetsreduksjonen ser ut til å se bort fra fordelene med å holde grensene åpne, og til å ikke anerkjenne at det er gjennom et velfungerende marked at forsyningssikkerheten for strøm kan sikres på den mest effektive måten», skrev Fingrid, Energinet og Svenska kraftnät.