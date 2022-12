Aker Solutions håver inn nær 50 milliarder kroner i nye ordrer

Oljeserviceselskapet og alliansepartnerne har sikret flere store kontrakter med Aker BP.

Prosjektrushet på norsk sokkel er i full sving og selskapene jobber på spreng for å få levert sine utbyggingsplaner før nyttår, slik at de blir omfattet av de gunstige midlertidige skattereglene som ble vedtatt i coronaåret 2020.

Det Kjell Inge Røkke-dominerte olje- og gasselskapet Aker BP melder fredag morgen at de sammen med sine lisenspartnere, har levert utbyggingsplaner for flere felt og prosjekt. Det gjelder blant annet Noaka i Nordsjøen, som nå kalles Yggdrasil.

Det er godt nytt for et annet Røkke-dominert selskap, oljeserviceselskapet Aker Solutions.

Nå melder selskapet at de har fått ordrer verdt 50 milliarder norske kroner.

Fakta Leverer en rekke prosjektplaner på sokkelen: Aker BP og partnerne har tatt investeringsbeslutning på en rekke prosjekter, og vil levere ti utbyggingsplaner til olje- og energiministeren fredag. Samtidig tildeles det en rekke kontrakter på prosjektene til leverandørindustrien og verftene langs kysten. Dette er planene som leveres fredag: Yggdrasil-utbyggingen (tidligere Noaka) i Nordsjøen er den største, en investering på 115 milliarder 2022-kroner med reserver på 650 millioner fat oljeekvivalenter. Utbyggingen består blant annet av funnene Munin (tidligere Krafla), Hugin (tidligere North of Alvheim eller Noa) og Fulla. Produksjonsstart 2027. Partnere: Aker BP, Equinor og Lotos

Valhall PWP – Fenris (tidligere King Lear) , med en ny prosess- og brønnhodeplattform ved Valhall og en ubemannet brønnhodeplattform på Fenris, med rør til Valhall PWP. Investeringen anslås til 50 milliarder 2022-kroner, reservene til 230 millioner fat oljeekvivalenter. Produksjonsstart 2027. Partnere: Aker BP, PGNiG Upstream Norway og Pandion Energy

Skarv-området: Utbygging av gass- og kondensatfunnene Alve Nord, Idun Nord og Ørn i nordlige Norskehavet, med havbunnsløsninger som kobles til produksjonsskipet på Skarv. Investeringene anslås til om lag 17 milliarder 2022-kroner, ressursene til 120 millioner fat oljeekvivalenter. Oppstart 2027. Partnere: Aker BP, Equinor, PGNiG Upstream Norway og Wintershall Dea

Utsirahøyden: Tre prosjekter på Utsirahøyden i Nordsjøen skal utnytte kapasiteten på Edvard Grieg og Ivar Aasen: Symra (tidligere Lille Prinsen), Solveig fase 2 og Troldhaugen (tidligere Rolvsnes). Investeringene anslås til 21 milliarder 2022-kroner, ressursene til 124 millioner fat oljeekvivalenter. Produksjonsstart 2026/2027. Partnere: Aker BP, Equinor, Sval, OMV og Wintershall Dea Les mer

Rekordstor ordreinngang

– Samlet representerer oppdragene den største verdien av kontraktstildelinger i ett enkelt kvartal i Aker Solutions historie, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions i en melding.

Selskapet varslet investorene allerede tidligere i desember om at ordrer i denne størrelsesordenen var på trappene. Kontraktene er for prosjektene Yggdrasil, Valhall PWP Fenris og Skarv satelitt.

Kontraktene er for Aker Solutions ventet å skape rundt 50.000 årsverk, inkludert ringvirkninger for underleverandører og andre.

– Denne rekordstore ordreinngangen vil sikre høyt aktivitetsnivå og forutsigbarhet for alle Aker Solutions lokasjoner i Norge og ved mange av våre internasjonale lokasjoner i flere år fremover, i tråd med myndighetenes midlertidige insentivprogram, sier Digre.

Subsea 7, Siemens Energy og ABB Norge er blant partnerne til Aker Solutions gjennom Aker BPs alliansemodeller.

Subsea 7 melder også fredag om at de har sikret kontrakter verdt minst 12 milliarder kroner etter prosjektrushet.

Leverer planer for godkjenning

For at lisenshavere på norsk sokkel, i dette tilfelle Aker BP og partnere, skal få bygge ut nye funn og felt, må de levere og få godkjent en såkalt plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) av myndighetene. Som regel av regjeringen, men på prosjekter med en verdi på over 20 milliarder, må Stortinget også konfereres.

Men allerede når planen er levert, før selskapene har fått grønt lys fra myndighetene, har de tatt investeringsbeslutninger for prosjektet. Som del av dette, deler de også ut kontrakter til underleverandører, i dette tilfelle Aker Solutions.

I slike kontrakter deles alltid ut med et forbehold om at utbyggingsplanen må godkjennes, men det er svært sjelden at utbyggingsplaner ikke blir godkjent.

Flere politikere på Stortinget har gjennom årene ment at det er en uting at selskapene deler ut kontrakter og begynner å jobbe med prosjektene før de har den formelle godkjenningen.

SV har tidligere signalisert at de ønsker å senke terskelen for oljeprosjekter som skal innom Stortinget fra 20 til 5 milliarder kroner.