Olje- og energiministeren møtte Fosen-aksjonistene

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) møtte tirsdag Fosen-aktivistene som sperrer flere departementer i Oslo. De var lite villige til å høre på ham.

Olje- og energiminister Terje Aasland snakker med aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat.

NTB

Bakgrunn for aksjonen er at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Aksjonister har sperret inngangene til flere departementer.

– Jeg vil gjerne ha dialog med dere, derfor har jeg invitert til et møte i dag. Jeg kan ikke overse at jeg har et ansvar for å behandle saken på den måten Høyesterett la opp til. Høyesterett sa at det må fattes et nytt vedtak i saken. Hva som blir utfallet av et nytt vedtak, kan ikke jeg si før vi har et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for det, sa Aasland til aksjonistene.

Budskapet ble ikke tatt godt imot av demonstrantene.

Tomprat

– Nå har jeg behov for å skjerme mine medaksjonister som sitter her på femte døgnet. Vi er utslitte, og jeg tåler ikke at du sitter her og prater den samme tompraten over oss som dere har holdt på med i 505 dager. Det tar slutt nå, sa aksjonist og artist Ella Marie Hætta Isaksen til Aasland.

– Vi kan ikke begynne å snakke om fremtiden før du anerkjenner fortiden og det pågående menneskerettighetsbruddet som pågår akkurat nå, fortsatte hun.

– Dette er mennesker som står på det de mener, det syns jeg er helt greit, sa Aasland om mottakelsen fra aksjonistene.

– Når de sperrer inngangen, er det uheldig. Men en rolig fredfull demonstrasjon der de slipper folk inn på jobb, mener jeg er noe som burde være en fin måte å markere sitt standpunkt på, mener han.

Vil ha vedtak

Han sier at etter dommen fra Høyesterett tok departementet umiddelbart med kontakt med eierne av vindkraftverket på Fosen, og med reindrifta og Sametinget, for å fatte et nytt vedtak som sørger for at urfolks rettigheter ikke brytes.

– Det er jeg opptatt av at vi skal fullføre, sier Aasland til pressen.

Han mener det er for tidlig å si om det er mulig både å beholde vindturbinene og ivareta urfolks rettigheter.

– Det er noe av det kunnskapsinnhentingen skal vise, sier han til NTB.