Easee-testingen startet allerede for snart ett år siden – nytt brev denne uken

For en måned siden ble det offentlig kjent at Easee hadde fått et brev fra Elsäkerhetsverket i Sverige med krass kritikk. Men nå kan Aftenbladet avsløre at svenske myndigheter allerede i april i fjor tok kontakt med Easee for første gang.