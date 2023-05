Tror én euro kan koste 12 kroner i morgen

Kronen blir stadig svakere. Onsdag kunngjør Norges Bank hva kronesalget blir i juni. Det kan presse euroen over 12 mot kronen, tror analytiker i Nordea.

Valutastrateg i Nordea, Dane Cekov.

Den historisk svake kronen har svekket seg kraftig mot en rekke valutaer de siste månedene. Nylig svekket kronen seg til 11 kroner mot én dollar.

Nå kan en ny milepæl stå for tur. Onsdag kan nemlig prisen for euroen bikke 12 kroner, ifølge valutastrateg i Nordea, Dane Cekov. Tirsdag ligger prisen rundt 11,9 kroner.

– I morgen får vi en pressemelding fra Norges Bank om hvor mye kroner de skal selge i juni. Selv om det trolig ligger an til en liten nedjustering av kronesalgene, vil markedene trolig reagere negativt på fortsatt store kronesalg fra Norges Bank på vegne av staten, sier han.

Norges Banks kronesalg (veksling) skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet, som investerer i utlandet, på oppdrag for Finansdepartementet.

Det må ikke forveksles med valutaintervensjon, som betyr at sentralbanken selger kroner for å påvirke kronekursen.

Kronesalget oppveies over tid i stor grad av oljeselskapenes kronekjøp for å betale skatt, men på grunn av størrelsen kan de likevel påvirke kronekursen, særlig fordi vekslingene ikke nødvendigvis er sammenfallende i tid.

Norges Bank reduserte kronesalget i april og mai, og onsdag kunngjør sentralbanken hva den skal gjøre i juni.

– Det er vanskelig å se for seg markant lavere kronesalg slik en rekke utenlandske aktører har sett for seg ettersom statens petroleumsinntekter vil være markert høyere enn oljepengebruken i år, sier Cekov.

Venter ytterligere svekkelse

Dette tror analytikerne om kronekursen målt mot euroen fremover:

Danske Bank ser for seg at kronen vil ligge på 11,7 kroner mot euroen på én måneds sikt.

– Vi tror altså kronen vil holde seg relativt svak over sommeren. Vi utelukker slett ikke at kursen kan stige til over 12 på kort sikt, i en situasjon der sentralbankene ventes å fortsette innstrammingen av pengepolitikken, sier sjeføkonom, Frank Jullum i Danske Bank.

DNB Markets har et anslag på 11,6 kroner på to måneders sikt, men presiserer at det ble gitt for en måned siden.

– På lengre sikt (12 måneder) har vi et anslag på 12 kroner mot euroen. Vi er under én prosent unna å se 12 kroner mot euro, så det skal ikke mye til før vi ser et slikt nivå, sier valutaanalytiker i DNB, Magne Østnor.

Handelsbanken venter at kronen vil styrke seg til 11,6 kroner mot euroen i andre og tredje kvartal.

– En kurs over 12 kroner er svært sannsynlig at vi ser på kort sikt, sier Nils Kristian Knudsen, rente og valutastrateg i Handelsbanken.

Kan gi høyere rente

Økonomer har denne våren blant annet uttalt at man klør seg litt i hodet over svekkelsen, at det virker som kronen blir svakere uansett hva som skjer og at årsakene er sammensatte.

Hovedårsakene som gjerne trekkes frem er

Uro i de internasjonale finansmarkedene

Lavere olje- og gasspriser

Høyere renter og renteforventninger i utlandet enn i Norge. Det er mer lønnsomt for investorer å ha penger i land der renten er høyere.

Svak krone betyr at alt man kjøper i utlandet blir dyrere. Det gjelder hotellopphold og restaurantbesøk når man er på ferie i land som bruker euro og dollar, men påvirker også netthandel i utenlandske butikker.

Norges Bank uttalte nylig at den svake kronekursen kan gi høyere rente enn sentralbanken tidligere har sett for seg.