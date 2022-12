Kraftig grønn vekst i kjølvannet av krig og krise

Utbyggingen av fornybar energi går i turbofart som følge av energikrisen etter Russlands invasjon av Ukraina, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

NTB

I en ny rapport skriver byrået at fornybar-utbyggingen de neste fem årene kan bli like stor som i de foregående 20 årene.

Dermed kan fornybar energi – samlet sett – gå forbi kullkraft som den største energikilden på verdensbasis innen 2025.

– Dette er et tydelig eksempel på hvordan den pågående energikrisen kan bli et historisk vendepunkt mot et renere og sikrere energisystem, sier IEA-sjef Fatih Birol i en uttalelse.

Han mener utviklingen bidrar til å holde liv i håpet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Fornybare energikilder som sol og vind forårsaker svært lave utslipp av klimagasser sammenlignet med kull, olje og gass.