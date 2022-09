Sjöfartsverket: Gassrørledningen Nord Stream 1­ lekker både i svensk og dansk farvann

Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen.

Gassrørledningen Nord Stream 1 fra Russland kommer i land i Lubmin i Tyskland.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Saken oppdateres...

– Ja, vi har fått informasjon om at det lekker på to plasser, både i svensk og dansk økonomisk område, sier Fredrik Strömbeck i Sjöfartsverket til E24.

Han opplyser også at de har advart fartøy som seiler i nærheten av gassrøret om at det nå lekker.

Grunnen til at det kan utgjøre en fare for skipstrafikken i området, er fare for brann i gassrørledningen.

Omfanget av lekkasjen vet ikke Sjöfartsverket noe videre om.

Russiske Gazprom stengte Nord Stream 1 for vedlikehold helt i slutten av august, og siden har de ikke levert gass gjennom ledningen.

Det er likevel gass i ledningen for å holde trykket oppe.

Vil heve beredskapsnivået

Ifølge danske Ritzau, skal lekkasjene ha oppstått nordøst for den danske øya Bornholm.

Klima-, Energi- og Miljøministeriet i Danmark opplyser at de har bedt Energinet, som driver dansk energiinfrastuktur, om å heve beredskapsnivået for el- og gassektoren, ifølge Ritzau.

Årsaken til lekkasjen er det for tidlig å si noe om, ifølge departementet.

Departementet opplyser at lekkasjen blir sikret og at den ikke får noen forsyningsmessige konsekvenser for Danmark.

Trykkfall

Mandag kveld ble det meldt om trykkfall i gassrørledningen. Da falt kapasiteten plutselig til null og det ble åpnet etterforskning.

Samme dag ble det også meldt om et plutselig trykkfall i den andre gassrørledningen fra Russland, Nord Stream 2, som går til Tyskland via Østersjøen. På kort tid falt trykket fra 105 bar til 7 bar.

Årsaken til lekkasjen i Nord Stream 2 er så langt ikke kjent. En journalist fra Brussel-avdelingen til politikknettstedet Politico tvitrer at tjenestepersoner i Berlin tror begge rørledningene er utsatt for angrep.