Easee-laderen kan havne i Elsäkerhetsverkets skrekkabinett

KRISTINEHAMN, SVERIGE: – Føler dere ansvar for at over 200 personer hittil har blitt oppsagt eller blitt permittert på grunn av salgsforbudet dere innførte? – Vi føler ansvar for at elektriske produkter på det svenske markedet skal være trygge, sier Per Samuelsson i Elsäkerhetsverket til Aftenbladet.