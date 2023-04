IEA: Nesten hver femte solgte bil i år er elektrisk

En elbil lades i Oslo.

Norge har vært et foregangsland på elbiler, og ni av ti nye biler i mars var elbiler.

Men elbilsalget har begynt å skyte fart også i mange andre land.

I fjor ble det solgt 10 millioner elbiler globalt, og i år ventes antallet å øke til 14 millioner.

Det viser en fersk rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA), en Paris-basert organisasjon som rådgir OECD-landene om energi.

Får IEA rett, betyr det at rundt 18 prosent av det globale nybilsalget vil være elbiler i år. Andelen var på 14 prosent i fjor og fire prosent i 2020.

– Elbiler er en av drivkreftene i den nye globale energiøkonomien som raskt vokser frem, sier IEA-sjef Dr. Fatih Birol i en melding.

Trenger mindre olje

Når elektriske biler fortrenger bensin- og dieselbiler blir det også behov for mindre olje. Fortsetter utviklingen som nå, vil elbiler kunne dempe behovet for olje med rundt fem prosent innen 2030, ifølge byråets tall.

– Trendene vi er vitne til har betydelig påvirkning på oljeetterspørselen, sier Birol.

– Elbiler endrer status quo. Innen 2030 vil de dempe behovet for minst fem millioner fat per dag. Biler er bare den første bølgen: elektriske busser og lastebiler vil snart følge etter, sier IEA-sjefen.

Det er totalt 26 millioner elbiler på veiene globalt, ifølge IEA. Til sammenligning er den globale bilflåten på rundt én milliard.

IEA har jekket opp sine anslag for elbiler de siste årene. IEA-sjefen sa i 2016 til E24 at det ble solgt 550.000 elbiler globalt året før, og at elbiler påvirket oljeeetterspørselen lite. På denne tiden ventet IEA at antallet elbiler globalt ville øke til 150 millioner innen 2040.

Nå har byrået et anslag i sitt såkalte Stated Policies-scenario om at antallet elbiler kan stige til 240 millioner allerede innen 2030. I et scenario hvor verden styrer mot netto nullutslipp i 2050 anslås antallet elbiler i 2030 til nærmere 400 millioner, ifølge IEA.

Kina i front

Det ble ifølge IEA brukt 425 milliarder dollar på elbiler i 2022, som er 50 prosent mer enn i 2021. Rundt ti prosent av dette var statsstøtte.

Det er Kina, USA og Europa som leder an, ifølge energibyrået. Kina sto for 60 prosent av elbilsalget i verden i fjor, og mer enn halvparten av verdens elbiler kjører nå rundt på kinesiske veier.

Hver femte bil som ble solgt i Europa var elektrisk, mens elbilandelen i USA var på åtte prosent, opplyser IEA.

Elbilandelen av nybilsalget øker også i andre store markeder som India, Indonesia og Thailand, men andelen elbiler er bare på 1,5 prosent i India og Indonesia og tre prosent i Thailand.

Det er nå over 500 tilgjengelige elbil-modeller, og antallet har mer enn doblet seg siden 2018.

Den siste tiden har USA satset grønt gjennom sin Inflation Reduction Act, og Europa har lansert lignende pakker. IEA tror dette vil bidra til økt elbilandel i nybilsalget.

Innen 2030 vil andelen elbiler i snitt være 60 prosent i Kina, USA og EU, anslår IEA.

Kina dominerer også innen produksjon av batterier og komponenter. Men også USA og EU forsøker nå å sikre mer hjemlig produksjon.