Block Berge Bygg kutter 26 stillinger

– Vi har over tid opplevd et krevende marked, og er derfor nødt til å tilpasse bemanningen til et lavere nivå. Det betyr omstilling og endringer for flere av våre ansatte, men dessverre også nedbemanning, sier konstituert daglig leder Aage Tengs i en pressemelding.

– Vi har hatt en lang og grundig prosess sammen med de tillitsvalgte i forkant av tiltakene som nå gjennomføres. Det er ikke hyggelig, verken for de det gjelder eller virksomheten, å måtte gå til et slikt skritt. Men vi har vurdert det som helt nødvendig for at vi skal kunne ha en konkurransedyktig virksomhet også inn i fremtiden, sier Tengs videre.

Fagarbeiderne ikke berørt

Bygg- og anleggsbransjen har de siste årene hatt utfordringer på Sør-Vestlandet, og dette har også rammet Block Berge Bygg. I august ble det ifølge pressemeldingen klart at bedriften ville rendyrke betongelementkompetansen i fabrikken på Klepp og skille ut entreprenør­virksomheten i en egen enhet. I tillegg er det nødvendig å tilpasse driften til markedet og redusere antall ansatte med 26 årsverk.

Ingen av de rundt 200 fagarbeiderne/håndverkere i bedriften blir berørt av nedbemanningen.

Permitteringer

Block Berge Bygg har tidligere måttet permittere arbeidere, før det løsnet igjen da flere prosjekter både på landsbasis og lokalt ga nye kontrakter i 2016. Blant annet gjennom Veidekke og kontrakt om rehabilitering og utbygging av Kvadrat.

– Men heldigvis ser vi også muligheter i markedet fremover. Vi vil etter nedbemanningen fortsatt ha en kompetent organisasjon på nærmere 300 funksjonærer og fagarbeidere. Sammen skal vi alle arbeide hardt og målrettet fremover, og gjennom kontinuerlig videre­utvikling og forbedrings­arbeid skal vi kjempe for vår posisjon som en stor totalentreprenør i Rogaland og som en av Norges ledende produsenter av betongelementer og leverandør av prefabkonsepter, avslutter Tengs.