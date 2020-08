Nytt phishing-angrep ved offentlig petroleumsinstitusjon

Petroleumstilsynet har blitt utsatt for et phishing-angrep. Det er det andre dataangrepet på en offentlig petroleumsinstitusjon på under ett år.

– Epostene ble oppdaget i dag etter tilbakemeldinger fra publikum og internt her i Petroleumstilsynet. De ser ut til å ha gått ut til hele kontaktlisten, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet til Nettavisen.

Midttun vil ikke gå nærmere inn på detaljene rundt selve angrepet, men sier de jobber med å håndtere situasjonen. Tilsynet jobber fortsatt med å analysere hva som har skjedd, og hvilke konsekvenser epostene har ført til.

Det er under ett år siden Oljedirektoratet i nabobygget til Petroleumstilsynet i Stavanger ble utsatt for fakturasvindel.

Svindlerne utga seg den gang for å være et amerikansk selskap som fakturerte Oljedirektoratet for kartlegging av havbunnsmineraler i Norskehavet.

Direktoratet ble lurt for 17,6 millioner kroner i november i fjor, men rundt 17 millioner ble tilbakeført på konto i februar i år.