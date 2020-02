Espedal og vennene dro inn 123 millioner

Investor Harald Espedal har all grunn til å smile. «Vennefondet» hans fikk et resultat før skatt i fjor på 123,5 millioner kroner.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Harald Espedal eier selv 11,05 prosent i «vennefondet» Salt Value som han forvalter. Foto: Jarle Aasland

– Takk for det. Ja, 2019 var et bra år for oss, svarer Espedal da Aftenbladet gratulerer han med pene 123,5 millioner i pluss.

Fjoråret står i sterk kontrast med 2018 da fondet Salt Value gikk med 10,8 millioner i minus etter et tøft børs-år.

– Det er hyggeligere å kommentere 2019-tallene. Resultatet vår gjenspeiler naturligvis at markedet var generelt bedre i fjor enn i 2018, sier en fornøyd Espedal fra vinterferie i en storby litt lengre sør på kontinentet.

Over 600 mill. i egenkapital

Årsregnskapet til Salt Value viser også at egenkapitalen nå er 595,3 millioner. Det er opp nesten 160 millioner kroner fra 2018. Det skyldes resultatet på 123,5 millioner kroner i tillegg til to emisjoner som ga totalt 36,3 millioner inn i fondet.

– Vi hadde én emisjon i februar og én i august. Det var en mix av eksisterende aksjonærer som kjøpte seg ytterligere opp i tillegg til noen nye, sier Espedal.

Årsberetningen til Salt Value viser at det også i januar i går ble gjort en emisjon. Den ga nesten 50 millioner kroner inn i fondet. Egenkapitalen er nå altså oppe i nesten 650 millioner kroner.

– Det ligger nok an til å at vi kommer til å fortsette med én til to emisjoner i året, sier Espedal.

Fakta Emisjon En aksjeemisjon innebærer at aksjekapitalen i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap blir forhøyet. Dette skjer normalt ved utstedelse av nye aksjer i selskapet. Lovens utgangspunkt er at aksjonærene i selskapet har fortrinnsrett til de nye aksjene i samme forhold som de eier aksjer fra før, men dette kan fravikes i vedtektene.

Avkastning på 26,5 prosent

Dermed ligger det an til at Espedal og co. ser for seg at «vennefondet» skal vokse gradvis år for år.

– Jeg ser for meg at vi kan øke jevnt og trutt, men samtidig skal dette være en småskala-butikk, sier Espedal.

– Så når er taket nådd?

– Det er vanskelig å si. Vi har absolutt mulighet til å vokse en del mer, men vi har absolutt ingen hastverk med det. Vi tar det stille og rolig.

Avkastningen for Salt Value ble i fjor 26,5 prosent mot −1,35 prosent i 2018 og 5,66 prosent i 2017.

Bonheur er favoritten

Det er spesielt én aksje som har bidratt positivt til den gode avkastningen. Det er Bonheur - som betyr lykke på fransk. I juni skrev Aftenbladet at den hadde steget 75 prosent siden nyttår og at Espedals gevinst på den tiden var 17 millioner kroner.

– Bonheur er helt klart blitt en av mine favorittaksjer. Markedet liker tydeligvis at selskapet satser så sterkt på klimavennlige løsninger, fornybar energi og havvind, sier Espedal.

I tillegg nevner han Sandnes Sparebank, Kid, Europris, BW Offshore og Olav Thon Eiendomsselskap som sine «vinnere» i fjor.

Kjente «venner» i fondet

Salt Value har blitt omtalt i Aftenbladet som «vennefondet» på bakgrunn av at det er Harald Espedal som forvalter fondet på vegne av seg selv og noen av sine nærmeste forretningsvenner. Selv har Espedal en aksjepost på rett over 11 prosent, mens største aksjonær er Einar Magne Jansen fra Karmøy med over 13 prosent.

Andre aksjonærer er Erling Ueland, Bjørn Mathias Apeland, Ådne Kverneland, Jostein Kaada, Cathrine Hermansen, Astrid Simone Møkster, Jakob Hatteland og Olav og Tommy Stangeland.

PS! Harald Espedal har også sitt eget selskap, Salt Capital, hvor han har 100 prosent av aksjene. Dette selskapet fikk et resultat før skatt på 14,5 millioner kroner mot 4 millioner i 2018.

Publisert: Publisert: 24. februar 2020 10:09 Oppdatert: 24. februar 2020 10:53