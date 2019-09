Krypto-investorer får ta arrest i Bitcoins Norge-millioner

Det er fare for at verdier kan gå tapt hvis det ikke tas sikring i dem nå, ifølge Stavanger tingrett, som i sin kjennelse blant annet viser til påstander om det er «vesentlig tvil om viljen og evnen til å gjøre opp for seg» i Bitcoins Norge. De 83 tidligere kundene til kryptovaluta-børsen fikk dermed fullt gjennomslag hos retten, skriver E24.

De har fremmet krav om sikring av verdier – bankinnskudd og formuesgoder – i Bitcoins Norge for til sammen 12,5 millioner kroner. Det største enkeltstående erstatningskravet er på 1,18 millioner kroner, men flere av saksøkerne har krav på over 500.000 kroner.

En av leverandørene Bitcoins Norge ble i våres utsatt for at dataangrep, som også rammet den norske kryptobørsen. Kryptovaluta til en verdi av nær 4,5 millioner kroner var stjålet, meldte Bitcoins Norge-gründer Ole-André Torjussen. 1. juli kunngjorde han at kundenes innskudd ville bli solgt.

I begynnelsen av juli kunne bitcoin selges til rundt 11.000 dollar per stykk, men Bitcoins Norge lovet kun å tilbakebetale verdien fra 1. mai, da kursen var under halvparten.

Det har ikke lyktes NTB komme i kontakt med Torjussen i forbindelse med denne saken. Heller ikke E24 har fått Torjussens kommentarer. Han har tidligere lovet at kundenes verdier skal tilbakeføres dem og avvist kategorisk alle påstander om bedrageri – blant annet såkalt «exit scam».