NRK: Hodejeger som kjente Tangen, deltok på avgjørende møte

Norges Bank bekrefter at hodejeger Harald Kringlebotn var til stede på to viktige møter i ansettelsesprosessen rundt Nicolai Tangen som oljefond-sjef.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Nicolai Tangen er ny sjef i Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet. Foto: Nina E. Rangøy / NTB scanpix

NTB

Kringlebotn skal ha informert hovedstyret om at han hadde en relasjon til Tangen på et møte 29. januar, melder NRK. De to kjente hverandre fra før, har Dagens Næringsliv tidligere meldt.

Harald Kringlebotn var også en av to konsulenter fra Russel Reynolds som deltok i et møte 5. mars. Der fikk ansettelsesutvalgets forslag om Tangen som foretrukket kandidat enstemmig tilslutning fra hovedstyret.

Representantskapet i Norges Bank skal ha et nytt møte onsdag, bekrefter leder Julie Brodtkorb overfor NRK. Representantskapet hadde en første gjennomgang i forrige uke av svarene fra hovedstyret om rekrutteringsprosessen av Tangen.