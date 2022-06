Vil forbedre dyrevelferd hos McDonald’s – Oljefondet stemmer imot

Milliardær Carl Icahn kjemper for at McDonald’s skal forbedre behandlingen av griser i år. Det vil ikke Oljefondet være med på.

FINANSMANN: Carl Icahn (86) er god for over 160 milliarder kroner. Han skal blant annet ha vært del av inspirasjonen til den fiktive karakteren Gordon Gekko.

I 2012 sa hurtigmatkjeden McDonald’s at de skulle slutte å kjøpe griser fra produsenter som bruker drektighetsbur for gravide purker innen 2022.

Disse burene er små lukkede kasser som begrenser grisene fra å kunne røre på seg.

En av verdens mest kjente investorer, Carl Icahn, skal ha presset for endringen.

– Jeg har følelser for dyr, sier Icahn til Wall Street Journal. Han er spesielt glad i griser som er kjent for sin intelligens.

Produsentene som leverer kjøtt til McDonald's skal flytte purkene fra burene når de vet at de er gravide, men flere flytter dem ikke før de er fire til seks uker inn i svangerskapet, ifølge Wall Street Journal.

Bildet viser griser som lever i åpne drektighetsbur fra en går i Fair Oaks, Indiana i USA. Disse burene skal være bedre enn de lukkede burene som flere amerikanske produsenter bruker.

Icahn er ikke fornøyd. Han hadde forventet at bruk av drektighetsbur skulle bli forbudt innen 2022.

Stemte ned forslaget

Det var derfor ingen overraskelse om at forslaget om å forby bruken av slike bur igjen ble fremmet ved McDonalds generalforsamling i slutten av mai.

I forslaget står det at McDonalds må ende bruken av drektighetsbur i forsyningskjedene i løpet av året.

Dette forslaget har Oljefondet stemt imot, fremgår det i selskapets stemmeavgivning.

«Vi stemte mot forslaget hos McDonalds. Vi mente at grisevelferd er et relevant tema for selskapet, blant annet fordi det kan påvirke forbrukeres lyst til å kjøpe Big Mac, men selskapet har allerede planer om å redusere bruk av drektighetsbur i svineproduksjonen».

Det skriver Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse i Oljefondet, i en kronikk i E24.

Oljefondet eide ved nyttår 1,01 prosent av McDonalds, som tilsvarte aksjer verdt 17,7 milliarder kroner.

Utsatte målet til 2024

Investor Carl Icahn har flere ganger gått ut og anklaget McDonald's for dårlig dyrevelferd.

I april sendte han et åpent brev til aksjonærene i selskapet. Der påstår han at McDonald's ledelse «svikter» investorene og villeder publikum.

Milliardæren eier 100 aksjer i hurtigmatkjeden, noe som tilsvarer en verdi på rundt 260.000 kroner.

Oljefondet eier 1.01 prosent av hurtigmatkjeden McDonalds.

I en melding til Wall Street Journal skriver McDonald's at mer enn 60 prosent av griseleverandørene selskapet bruker skal ha faset ut bruken av drektighetsbur. Selskapet forventer at andelen skal ligge på rundt 85 prosent i utgangen av 2022.

Målet om å fase ut burene helt skal derimot ha blitt forskjøvet til 2024 på grunn av coronapandemien og kostnader knyttet til utbruddet av Afrikansk svinefeber, noe som skal ha skapt «store utfordringer». Det skriver selskapet selv i eierskapsmeldingen.

Kun én prosent av aksjonærene i McDonald’s stemte til slutt for å støtte forslaget fra Ichan, ifølge BBC.