Strømprisrekordene faller som korthus – ny topp mandag

Neste uke blir døgnprisen i NO2 den høyeste som noen gang er registrert i Norge. Mandag bikker prisen 6,08 kroner per kilowattime mellom klokka 18 og 20.

NTB

Tallene fra Nord Pool søndag for NO2 (sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold) viser en døgnpris på 5,35 kroner per kWh før avgifter, nettleie og eventuelt strømstøtte. Det er dermed litt høyere enn den forrige norgesrekorden, som ble satt torsdag 18. august, skriver Europower.

I tillegg til at døgnprisen blir rekordhøy, blir det også ekstremt dyrt i et par timer mellom klokka 18 og 20. Da stiger prisen til 6,07 og 6,08 kroner per kilowattime.

Det har nesten aldri skjedd før at prisene har vært så høye. Ifølge Nord Pools statistikker er dette de fjerde og femte dyreste timene som noen gang er registrert i prisområdet – bare slått av to timer 8. mars i år og én time 21. desember i fjor.

I Oslo-området (NO1) og Bergen-området (NO5) blir det årets dyreste dag mandag. Prisen på 3,89 kroner per kWh er like under rekorden fra 21. desember i fjor, og den nest dyreste dagen noen gang.

Her holder prisene seg ganske stabile gjennom døgnet – de billigste timene natt til mandag koster 3,62 kroner per kilowattime. Toppen blir nådd klokka 21 på kvelden, med 4,24 kroner per kWh.

Selv om de sørnorske strømprisene stiger mandag, ligger de fortsatt et godt stykke under morgendagens priser i Tyskland, Danmark og Storbritannia.

Britene får den dyreste timen av disse landene mandag. Klokka 19 koster strømmen 7,57 kroner per kWh før avgifter og nettleie.