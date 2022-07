SAS-sjefen etter streiken: – Planen er å vokse

STOCKHOLM (E24): SAS-sjef Anko van der Werff står inne for at han mener streiken i høysesongen var «unødvendig». Nå starter samtalene med investorer opp igjen. Planen er å skape et «mye bedre» SAS.

Klokken 03.20 natt til tirsdag var det klart. SAS-streiken er historie etter over to uker. SAS-sjef Anko van der Werff beklaget da han møtte pressen kort tid etter beskjeden.

– Dette er ikke det SAS vi ønsker å være. Det er ikke det SAS vi er. Vi forstår at tilliten har blitt sterkt påvirket av dette. Alle i SAS, inkludert pilotene vil jobbe hardt for å få den tilbake, sier van der Werff til E24.

Partene er enige om en tariffavtale som vil vare i drøyt fem år, i tillegg til at 450 oppsagte piloter er sikret gjenansettelsesrett.

– Vi har en langsiktig avtale som gir stabilitet for både pilotene og SSA. Det mener jeg er veldig viktig. Vi blir langt mer konkurransedyktig som et resultat av denne avtalen, sier SAS-sjefen.

– Mindre kommunikasjon med mulige investorer

Konkursbeskyttelsen i USA, den såkalte Chapter 11-prosessen, blir viktig for SAS fremover. Planen er at beskyttelsen skal gi rom for å gjennomføre restruktureringsprogrammet SAS Forward.

Neste viktige steg er å skaffe brofinansiering på inntil syv milliarder svenske kroner.

– Særlig den siste uken eller to har vi hatt mindre kommunikasjon med potensielle investorer på grunn av streiken. Disse ville vite hva streiken betydde, når den ble løst og hvilken løsning vi til slutt ville komme frem til, sier van der Werff, som understreket at de nå vil gjenoppta disse samtalene.

– Var frittalende

SAS-sjefen gjorde seg bemerket da streiken brøt ut med en tirade mot pilotene som valgte å gå ut i streik. I et intervju med NRK sa han at selskapet var i en «bisarr» situasjon, og at det var «schizofrent» av pilotforeningene å inngå avtaler med dårligere betingelser for SAS’ konkurrenter.

van der Werff sier at han var frittalende under streiken, men at han «ikke husker» å ha brukt ordene NRK har sitert han på.

– Jeg var frittalende om det faktum at jeg mener en streik i høysesongen er unødvendig. Hvordan kan den hjelpe våre passasjerer, internt eller overfor investorer. Jeg står absolutt bak de ordene.

– Nå må vi må bygge opp selskapet igjen, vi må sikre at vi står bak SAS. Jeg er veldig glad for å se at pilotene gjør det, sier SAS-sjefen.

Vil ha vekst

– Har du tro på at SAS vil komme ut av Chapter 11 som det samme selskapet?

– Nei, det blir et mye bedre, sunnere og finansielt sterkt selskap. Chapter 11-prosessen er et program med konkrete frister og milepæler. I dag er en slik dag. Vi er glade for at pilotene nå bidrar. Det er kritisk i restruktureringen, sier han.

– Vi er langt fra ferdig.

Det sier også forvaltere og analytikere E24 har snakket med.

Toppsjefen understreker at SAS Forward-arbeidet nylig har startet, og at Chapter 11-prosessen ventes å ta 9–12 måneder.

– Vi har foreløpig ikke helt sunn økonomi, for å si det mildt. Det er noe vi prøver å adressere med denne planen, sier van der Werff.

– SAS Forward-planen har vekst i seg. Vi er nå et selskap med rundt 8–9.000 ansatte, og jeg tror vi absolutt vil vokse med noen tusen ansatte.

