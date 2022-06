Oljeprisen faller videre: – Det er ikke bare rosenrødt i utsiktene

Frykt for resesjon, høyere renter og dermed en lavere etterspørsel preger oljemarkedene, ifølge analytikere.

Det er de større makroøkonomiske bekymringene som nå preger oljemarkedene.

Etter å ha steget 0,5 dollar fatet tirsdag, har oljeprisen falt jevnt og trutt gjennom natten over 4 dollar. Den falt på et tidspunkt med rundt fem prosent fra midnatt, men har siden tikket noe oppover.

Et fat nordsjøolje handles i skrivende stund for 109,81 dollar.

Bakgrunnen er økende frykt for resesjon, bredt nedsalg av råvarer og svake europeiske aksjemarkeder og amerikanske aksje-futures, mener Helge Andre Martinsen i DNB Markets.

«Vi ser imidlertid ingen spesifikke oljenyheter som kan ha utløst nedsalget i dag, så oljemarkedene påvirkes av de bredere makroøkonomiske bekymringene», skriver han i et notat onsdag.

Forrige pristopp var 8. juni og da lå prisen på 123,65 dollar.

– Vil skape brems på forbruk

Det er makroøkonomiske bekymringer også analysesjef for olje i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen, peker på.

– Det er ikke bare rosenrødt i utsiktene for energietterspørselen på kort sikt, og det er på grunn av den litt skumle kombinasjonen av høye konsumpriser, og at sentralbankene med det tvinges til å stramme til på prisen på penger for å stagge prisoppgangen, sier Tonhaugen.

Høyere renter vil skape ytterligere problemer for både folk og selskap, ifølge Tonhaugen.

– Det vil skape en brems på forbruk og investeringer som vil gi svakere oljeinvesteringer også på sikt, sier Tonhaugen om bevegelsen som vi nå ser i oljeprisen.

Analysesjefen sier dog at det hver sommer blir en oppgang i etterspørselen etter olje, men at denne kunne ha vært høyere om det ikke var for den siste utviklingen i inflasjonen og pengepolitikken som har fulgt etter.

Mener en redusert etterspørsel vil hjelpe

Tonhaugen mener imidlertid at den mer reduserte etterspørselen etter olje kan hjelpe balansen i oljemarkedet.

– Det har vært trøbbel på tilbudssiden, så etterspørselen bør bli dempet. For da vil oljeprisen komme ned i mer normale og gunstige nivåer, sier Tonhaugen.

Men oljetilbudet vil øke i tiden fremover nå, forklarer Tonhaugen.

– Oljeproduksjonen vil øke ikke bare fra Opec, men også USA, Canada og Brasil, i tillegg til fra Nordsjøen. Det kommer inn i juli, august og september, sier Tonhaugen.

Dette er imidlertid bare nok til å dekke den sesongmessige oppgangen i etterspørselen i sommer.

– Om vi mister denne produksjonen over sommeren er det kritisk, da vil oljeprisen gå opp mye, sier Tonhaugen.

– Dråpe i havet

Analysesjefen viser også til at den amerikanske presidenten Joe Biden nå vil ta de grep han kan for å hjelpe amerikanerne med de høye drivstoffprisene, hvor sist ut er et kutt i bensin-skatten på 18 cent per gallon.

– Det er en liten dråpe i havet for amerikanerne, sier Tonhaugen og tror ikke det har gjort de store utslagene på oljeprisen gjennom natten.

Libya varslet noe økt produksjon

Oljeprisen steg noe tirsdag og var opp 0,9 prosent ved børsstenging.

Det skjedde etter at det som ifølge Tonhaugen er en viktig oljeprodusent og eksportør til Europa-markedet, Libya, varslet at produksjonen tirsdag var oppe i 800.000 fat for dagen.

– Libya har slitt med produksjonsnedstengninger de siste månedene på grunn av politisk uro. De kan produsere 1,2 millioner fat olje per dag, men har tidligere i juni vært nede i rundt 100.000 fat per dag, sier Tonhaugen. Han legger til:

– I går var den oppe i 800.000 fat igjen, men produksjonen er ikke fullt tilbake. Skulle Libyas produksjon falle tilbake igjen, så vil oljeprisen på ny gå opp.